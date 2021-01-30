Запечена форель: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Якщо немає часу щось готувати. Євген Клопотенко пропонує швидкий рецепт запеченої форелі, яка сподобається усім.
Джерело: інстаграм Євгена Клопотенка
Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко поділився зі своїми шанувальниками рецептом запеченої форелі.
Читайте також Рубані котлети з курячого філе: простий рецепт від Євгена Клопотенка
Рецепт запеченої форелі
- Для приготування ретельно помийте рибу, змастіть сіллю.
- Помийте лимони, розріжте навпіл, порей наріжте скибочками.
- Викладіть у форму для запікання рибу, додайте половинки лимонів, зверху викладіть порей.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте рибу запікатись на 12-15 хвилин.
- Викладіть рибу на тарілку. Смачного!
Рецепт запеченої форелі від Євгена Клопотенка у відео:
Поділитися новиною