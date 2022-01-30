Когда времени на обед в обрез, а в холодильнике есть только куриные грудки, помидоры и моцарелла – выход есть. Мы подобрали для вас вкусный рецепт запеченной курочки в фольге с овощами и сыром.
Читайте также Что на столах у знаменитостей: какого рациона придерживаются голливудские актеры
Время отведенное на приготовление курицы может меняться. Все зависит от размера куриных грудок.
Куриная грудка капрезе запеченная в фольге
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
-
Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.
-
Вырежьте из фольги четыре прямоугольника, чтобы туда поместились ингредиенты.
-
В центр каждой фольги добавьте курицу, сдобрите все солью и перцем.
Фото Damn delicious
-
Сверху на курицу выложите соус песто, нарезанные кружочками помидоры и моцареллу.
-
Сложите стороны фольги и плотно заверните блюдо.
Фото Damn delicious
-
Положите все на противень и запекайте, пока курица полностью не приготовится (25 – 30 минут).
-
Перед подачей посыпьте блюдо базиликом.
Приятного аппетита!