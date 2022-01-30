Коли часу на вечерю обмаль, а в холодильнику є тільки курячі грудки, помідори та моцарела – вихід є. Ми дібрали для вас смачний рецепт запеченої курочки у фользі з овочами та сиром.
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Час відведений на приготування курки може змінюватися. Все залежить від розміру курячих грудок.
Куряча грудка капрезе запечена у фользі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів.
- Виріжте з фольги чотири прямокутники, щоб туди помістилися інгредієнти.
- У центр кожної фольги додайте курку, присмачте все сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Зверху на курку викладіть соус песто, нарізані кружальцями помідори та моцарелу.
- Складіть сторони фольги та щільно загорніть страву.
Фото Damn delicious
- Покладіть все на деко і запікайте, поки курка повністю не приготується (25 – 30 хвилин).
- Перед подачею посипте страву базиліком.
Смачного!