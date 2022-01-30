Запеченная курица капрезе: рецепт с соусом песто в фольге

30 января 2022 , 06:40
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Источник:

Damn delicious

Ужин еще никогда не был проще – просто заверните все в фольгу и запекайте.

Когда времени на обед в обрез, а в холодильнике есть только куриные грудки, помидоры и моцарелла – выход есть. Мы подобрали для вас вкусный рецепт запеченной курочки в фольге с овощами и сыром.

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Время отведенное на приготовление курицы может меняться. Все зависит от размера куриных грудок.

Куриная грудка капрезе запеченная в фольге

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 куриные грудки без кожи
– соль;
– свежемолотый черный перец;
– 1 стакан соуса песто;
– 2 красных помидора;
– 4 шарика сыра моцарелла
– 1/4 стакана листьев базилика.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов.

  2. Вырежьте из фольги четыре прямоугольника, чтобы туда поместились ингредиенты.

  3. В центр каждой фольги добавьте курицу, сдобрите все солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Сверху на курицу выложите соус песто, нарезанные кружочками помидоры и моцареллу.

  2. Сложите стороны фольги и плотно заверните блюдо.


Фото Damn delicious

  1. Положите все на противень и запекайте, пока курица полностью не приготовится (25 – 30 минут).

  2. Перед подачей посыпьте блюдо базиликом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак