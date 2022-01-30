Запеченная курица капрезе: рецепт с соусом песто в фольге

Ужин еще никогда не был проще – просто заверните все в фольгу и запекайте.

Когда времени на обед в обрез, а в холодильнике есть только куриные грудки, помидоры и моцарелла – выход есть. Мы подобрали для вас вкусный рецепт запеченной курочки в фольге с овощами и сыром.

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Время отведенное на приготовление курицы может меняться. Все зависит от размера куриных грудок.

Куриная грудка капрезе запеченная в фольге

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 4 куриные грудки без кожи– соль;– свежемолотый черный перец;– 1 стакан соуса песто;– 2 красных помидора;– 4 шарика сыра моцарелла– 1/4 стакана листьев базилика.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 – 200 градусов. Вырежьте из фольги четыре прямоугольника, чтобы туда поместились ингредиенты. В центр каждой фольги добавьте курицу, сдобрите все солью и перцем.



Фото Damn delicious

Сверху на курицу выложите соус песто, нарезанные кружочками помидоры и моцареллу. Сложите стороны фольги и плотно заверните блюдо.



Фото Damn delicious

Положите все на противень и запекайте, пока курица полностью не приготовится (25 – 30 минут). Перед подачей посыпьте блюдо базиликом.

Приятного аппетита!