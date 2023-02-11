Запеченная куриная грудка в ореховом соусе – праздничный рецепт к Валентину

Чтобы удивить любимую половинку не обязательно покупать дорогие подарки, достаточно приготовить собственноручно.

Нереально нежная курочка, запеченная в соусе – то, что нужно к празднику влюбленных. Рецепт блюда очень прост, его по силам реализовать каждому.

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Чтобы завершить блюдо, обязательно прихватите бутылку игристого, не забудьте о свечах – они придадут атмосферности и романтики.

Рецепт куриного филе с орехами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

– 2 куриных филе;– 300 граммов кокосовых сливок или обычных;– 150 граммов моцареллы;– 50 граммов орехов;– масло;– сухой чеснок;– масло;– смесь специй для курицы;– молотая сладкая паприка;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Курицу промываем, высушиваем бумажными полотенцами и очищаем от пленки и хрящей. С одной стороны добавляем сладкую паприку и перец, с другой – смесь специй для курицы. Делаем грудки массаж, чтобы приправы хорошо проникли в мясо.

Смешиваем на разогретой сковороде оливковое и масло, обжариваем курочку с обеих сторон. Затем солим и снова обжариваем.

Перекладываем курицу на противень, поливаем сливками и добавляем сухой чеснок, соль, натертый творог и измельченные орехи.

Накрываем фольгой и запекаем 30 минут при 180 градусах, затем еще 5 – 8 минут без фольги.

Вынимаем курочку, сразу в соусе нарезаем на небольшие ломтики и оставляем там. Подаем к столу также в соусе.

Приятного аппетита!