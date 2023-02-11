Запеченная куриная грудка в ореховом соусе – праздничный рецепт к Валентину
11 февраля 2023, 13:18Читати новину українською
Источник:Оксана Крецул
Чтобы удивить любимую половинку не обязательно покупать дорогие подарки, достаточно приготовить собственноручно.
Нереально нежная курочка, запеченная в соусе – то, что нужно к празднику влюбленных. Рецепт блюда очень прост, его по силам реализовать каждому.
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Чтобы завершить блюдо, обязательно прихватите бутылку игристого, не забудьте о свечах – они придадут атмосферности и романтики.
Рецепт куриного филе с орехами
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 2 куриных филе;
– 300 граммов кокосовых сливок или обычных;
– 150 граммов моцареллы;
– 50 граммов орехов;
– масло;
– сухой чеснок;
– масло;
– смесь специй для курицы;
– молотая сладкая паприка;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Курицу промываем, высушиваем бумажными полотенцами и очищаем от пленки и хрящей. С одной стороны добавляем сладкую паприку и перец, с другой – смесь специй для курицы. Делаем грудки массаж, чтобы приправы хорошо проникли в мясо.
- Смешиваем на разогретой сковороде оливковое и масло, обжариваем курочку с обеих сторон. Затем солим и снова обжариваем.
- Перекладываем курицу на противень, поливаем сливками и добавляем сухой чеснок, соль, натертый творог и измельченные орехи.
- Накрываем фольгой и запекаем 30 минут при 180 градусах, затем еще 5 – 8 минут без фольги.
- Вынимаем курочку, сразу в соусе нарезаем на небольшие ломтики и оставляем там. Подаем к столу также в соусе.
Приятного аппетита!