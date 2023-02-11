Нереально ніжна курочка, запечена у соусі – те, що треба до свята закоханих. Рецепт страви дуже простий, його під силу реалізувати кожному.
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Щоб довершити страву, обов'язково прихопіть пляшку ігристого, не забудьте про свічки – вони додадуть атмосферності та романтики.
Рецепт курячого філе з горіхами
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Курку промиваємо, висушуємо паперовими рушничками і очищаємо від плівки та хрящів. З одного боку додаємо солодкої паприки та перцю, з іншого боку – суміш спецій для курки. Робимо грудці масаж, щоб приправи гарно проникли у м'ясо.
- Змішуємо на розігрітій сковороді оливкову олію та масло, обсмажуємо курочку з обох боків. Потім солимо і знову обсмажуємо.
- Перекладаємо курку на деко, поливаємо вершками та додаємо сухий часник, сіль, натертий сир і подрібнені горіхи.
- Накриваємо фольгою і запікаємо 30 хвилин при 180 градусах, потім ще 5 – 8 хвилин без фольги.
- Виймаємо курочку, одразу в соусі нарізаємо на невеличкі скибки і залишаємо там. Подаємо до столу також у соусі.
Смачного!