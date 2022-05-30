Запеченная молодая капуста: рецепт, который сведет с ума

На рынках достаточно молодой капусты. Что же из нее приготовить, если свежие салаты уже надоели? Евгений Клопотенко поделился интересным рецептом!

Безусловно, из ранней белокочанной капусты можно приготовить много полезных, свежих салатов. Пробовали ли вы запекать ее в духовке?

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Новатор украинской кухни – Евгений Клопотенко поделился рецептом запеченного овоща, который он предлагает подавать с нежным йогуртовым соусом.

Рецепт запеченной белокочанной капусты

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– белокочанная капуста;– маринованные огурцы;– греческий йогурт;– горчица;– оливковое масло;– черный молотый перец.

Приготовление:

Снимите с капусты верхние листики. Разрежьте ее на 4 части и выложите в форму для выпечки срезом вверх. Ее можно укрыть слоем пергамента для запекания.

Обильно полейте капусту оливковым маслом и запекайте в духовке 25 – 30 минут при 180 градусах.

Для соуса смешайте 200 г густого натурального йогурта, 1 чайную ложку американской горчицы и 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Перемешайте ингредиенты соуса и отложите.

Когда капуста спечется, немного охладите ее, полейте соусом и посыпьте нарезанными огурцами. Черный молотый перец по желанию.

Приятного тебе аппетита!

Текст публикации Евгения Клопотенко:

Молодая капуста в салате - это, конечно, хорошо, но есть и другие способы ее есть. Оно, запечь, например. Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел. Кстати, в этом рецепте за соленость будут отвечать маринованные огурцы. Это, кстати, определенный лайфхак: при нехватке соли использовать другие соленые элементики. Но возвращаемся к капусте.

Итак, отчетливо все по действиям. Берете молодую капусту, избавляетесь от верхних листиков и разрезаете головку на четверти. Выкладываете в форму разрезами вверх, поливаете маслом (у меня оливковое) и печете 25-30 минут при 180 градусах. Тем временем готовите соус: смешиваете 200 г густого натурального йогурта с 1 ч.л. американской горчицы и 1 ч. л. французской горчицы в зернах. Потом, когда капуста спечется, дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпьте нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу. Этим.