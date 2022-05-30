Если у вас закончились запасы соли или нет возможности приобрести в ближайшем магазине – не беда. Евгений Клопотенко поделился несколькими ценными советами, как заменить этот важный продукт на дому.

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Кроме того, как заменить соль в блюдах другими ингредиентами и продуктами, рестораторы советы читателям использовать ее в меньших количествах, если она у вас есть. А именно в течение двух недель уменьшить его количество в блюдах и уже через две недели ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до того ели слишком много соли.



Мем о Евгении Клопотенко и соль / Фото со страницы Евгения Клопотенко

Чтобы компенсировать соль в пище – добавляйте продукты, уже соленые:

соевый соус;

брынза;

сулугуни;

соленые орешки;

рассол из огурцов или помидоров;

сельдь.

Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавьте немного в борщ, и это сделает его соленым,

– добавил Клопотенко

Также Евгений заинтриговал читателей, ведь пообещал подготовить советы и рецепты, как готовить домашнюю консервацию без соли.

Тест публикации Евгения Клопотенко:

Котики, понимаю, что с солью чуть-чуть исчезло чувство стабильности. Так как с гречкой. Но есть два момента. Первый: если вы таки имеете соль, то добавляйте ее меньше. Неделю-две, ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до этого ели слишком много соли. Это реально будет полезнее история. Второй момент: чтобы компенсировать соль в пище – добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой творог, соленые орешки, сельдь. Если есть рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, то добавить немного в борщ, и это сделает его соленым. Больше информации на эту тему – в последней статье на klopotenko.com, ссылки в профиле.

Отдельно потом скажу вам, что делать с консервацией.

Автора мемчика не знаю, но им забит мой директ. Так что грех не использовать. Этим.