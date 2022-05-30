Безусловно, из ранней белокочанной капусты можно приготовить много полезных, свежих салатов. Пробовали ли вы запекать ее в духовке?

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Новатор украинской кухни – Евгений Клопотенко поделился рецептом запеченного овоща, который он предлагает подавать с нежным йогуртовым соусом.

Рецепт запеченной белокочанной капусты

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– белокочанная капуста;

– маринованные огурцы;

– греческий йогурт;

– горчица;

– оливковое масло;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Снимите с капусты верхние листики. Разрежьте ее на 4 части и выложите в форму для выпечки срезом вверх. Ее можно укрыть слоем пергамента для запекания.

Обильно полейте капусту оливковым маслом и запекайте в духовке 25 – 30 минут при 180 градусах.

Для соуса смешайте 200 г густого натурального йогурта, 1 чайную ложку американской горчицы и 1 чайную ложку французской горчицы в зернах. Перемешайте ингредиенты соуса и отложите.

Когда капуста спечется, немного охладите ее, полейте соусом и посыпьте нарезанными огурцами. Черный молотый перец по желанию.

Приятного тебе аппетита!

Текст публикации Евгения Клопотенко:

Молодая капуста в салате - это, конечно, хорошо, но есть и другие способы ее есть. Оно, запечь, например. Ничего более нежного и одновременно хрустящего ваш рот еще не видел. Кстати, в этом рецепте за соленость будут отвечать маринованные огурцы. Это, кстати, определенный лайфхак: при нехватке соли использовать другие соленые элементики. Но возвращаемся к капусте.

Итак, отчетливо все по действиям. Берете молодую капусту, избавляетесь от верхних листиков и разрезаете головку на четверти. Выкладываете в форму разрезами вверх, поливаете маслом (у меня оливковое) и печете 25-30 минут при 180 градусах. Тем временем готовите соус: смешиваете 200 г густого натурального йогурта с 1 ч.л. американской горчицы и 1 ч. л. французской горчицы в зернах. Потом, когда капуста спечется, дадите ей немного остыть, польете соусом и посыпьте нарезанными маринованными огурцами. Перец по вкусу. Этим.