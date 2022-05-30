Безумовно, з ранньої білоголової капусти можна приготувати багато корисних, свіжих салатів. Та чи пробували ви запікати її в духовці?

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Новатор української кухні – Євген Клопотенко поділився рецептом запеченого овоча, який він пропонує подавати з ніжний йогуртовим соусом.

Рецепт запеченої білоголової капусти

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– білоголова капуста;

– мариновані огірки;

– грецький йогурт;

– гірчиця;

– оливкова олія;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Зніміть з капусти верхні листочки. Розріжте її на 4 частини та викладіть у форму для випікання зрізом догори. Її можна вкрити шаром пергаменту для запікання.

Рясно полийте капусту оливковою олією та запікайте в духовці 25 – 30 хвилин при 180 градусах.

Для соусу змішайте 200 грамів густого натурального йогурту, 1 чайну ложку американської гірчиці та 1 чайну ложку французької гірчиці в зернах. Перемішайте інгредієнти для соусу та відкладіть.

Коли капуста спечеться, трішки охолодіть її, полийте соусом та посипте нарізаними огірками. Чорний мелений перець за бажанням.

Смачного!

Текст публікації Євгена Клопотенка:

Молода капуста у салат - то, звісно, добре, але є і інші способи її їсти. Оно, запекти, наприклад. Нічого ніжнішого та одночасно хрумкого ваш рот ще не бачив. До речі, у цьому рецепті за солоність будуть відповідати мариновані огірки. Це, до речі, певний лайфхак: за браку солі використовувати інші солоні елементики. Але повертаємося до капусти.

Отже, чітко все по діях. Берете молоду капусту, позбуваєтеся верхніх листочків та розрізаєте головку на чверті. Викладаєте у форму розрізами догори, поливаєте олією (у мене оливкова) та печете 25-30 хвилин при 180 градусах. Тим часом готуєте соус: змішуєте 200 г густого натурального йогурту з 1 ч.л. американської гірчиці і 1 ч.л. французької гірчиці у зернах. Потім коли капуста спечеться, то дасте їй трохи охолонути, поллєте соусом та посипте нарізаними маринованими огірками. Перець за смаком. Цьом.