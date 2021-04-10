Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить яблоки с корицей в духовке. Запишите себе рецепт.

Марко Черветти предлагает приготовить ароматные яблоки с какао, корицей, медом и кленовым сиропом, которые можно подавать на завтрак или десерт. Полезное и вкусное блюдо у вас на столе за 25 минут.

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Запеченные яблоки

Ингредиенты:

– 2 яблока;

– 30 граммов сливочного масла 82%;

– 15 граммов меда;

– 50 граммов печенья (Амаретти);

– 20 граммов грецких орехов;

– 3 чайные ложки какао;

– 20 граммов кленового сиропа;

– молотая гвоздика;

– корица.

Для приготовления измельчите печенье в крошку. Тщательно помойте яблоки, срежьте верхнюю часть, с помощью ложки удалите мякоть, нарежьте маленькими кубиками. В миске смешайте печенье с медом, добавьте сливочное масло, какао, орехи, гвоздику, корицу, клиновой сироп, мякоть яблока, перемешайте до однородной консистенции. В яблоки выложите начинку, выложите в форму. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут. Выложите на тарелку, полейте сиропом, добавьте гвоздику. Приятного аппетита!

Рецепт запеченных яблок от Марко Черветти в видео: