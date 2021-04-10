Запеченные яблоки с корицей: рецепт от Марко Черветти
Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти рассказывает как приготовить яблоки с корицей в духовке. Запишите себе рецепт.
Источник:YouTube Марко Черветти
Марко Черветти предлагает приготовить ароматные яблоки с какао, корицей, медом и кленовым сиропом, которые можно подавать на завтрак или десерт. Полезное и вкусное блюдо у вас на столе за 25 минут.
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Запеченные яблоки
- Для приготовления измельчите печенье в крошку.
- Тщательно помойте яблоки, срежьте верхнюю часть, с помощью ложки удалите мякоть, нарежьте маленькими кубиками.
- В миске смешайте печенье с медом, добавьте сливочное масло, какао, орехи, гвоздику, корицу, клиновой сироп, мякоть яблока, перемешайте до однородной консистенции.
- В яблоки выложите начинку, выложите в форму.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25 минут.
- Выложите на тарелку, полейте сиропом, добавьте гвоздику. Приятного аппетита!
Рецепт запеченных яблок от Марко Черветти в видео:
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