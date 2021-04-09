Печенье красный бархат по рецепту кондитера Лизы Глинской
Очень простой и легкий рецепт оригинального печенья, которое точно понравится каждому.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и оригинального печенья красный бархат с читателями на своей странице в инстаграм.
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Лиза Глинская обожает выпекать различные вкусности, а благодаря дополнительному видео с рецептом процесс приготовления станет еще легче и понятнее.
Рецепт печенья Красный бархат
- Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "Конвекция".
- Если вы выбрали сухой краситель, смешайте его с яичным белком, а если гелевый – с яйцами не разделяя их.
- Добавьте к смеси растопленное сливочное масло и сахарную пудру. Перемешайте до однородной массы.
- В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао и введите в яичную массу с помощью сита.
- Тщательно вымешайте тесто до однородной консистенции.
- Для приготовления начинки смешайте крем-сыр и сахарную пудру.
- Укройте противень для выпекания слоем пергамента.
- Для формирования печенья смажьте руки в растительном масле, чтобы тесто не прилипало к рукам. Сформируйте из теста шарик размером в большой грецкий орех, сделайте пальцами ямку и выложите в нее 1 чайную ложку начинки. Защепите края теста и сформируйте печенье. Обваляйте заготовку в сахарной пудре и выложите на пергамент.
- Выпекайте печенье 12 – 13 минут.
- Готовое печенье выньте из духовки и охладите при комнатной температуре. Приятного аппетита!
Рецепт печенья красный бархат с видео:
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