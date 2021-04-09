Очень простой и легкий рецепт оригинального печенья, которое точно понравится каждому.

Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного и оригинального печенья красный бархат с читателями на своей странице в инстаграм.

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Лиза Глинская обожает выпекать различные вкусности, а благодаря дополнительному видео с рецептом процесс приготовления станет еще легче и понятнее.

Рецепт печенья Красный бархат

Ингредиенты:

– 220 г муки;

– 150 г сахарной пудры;

– 10 г какао;

– 6 г разрыхлителя;

– красный краситель;

– 100 г яиц;

– 50 г сливочного масла;

Для начинки:

– 100 г крем-сыра;

– 10 г сахарной пудры.

Дополнительные ингредиенты:

– 50 г сахарной пудры;

– 2 – 3 ст. л растительного масла.

Разогрейте духовку до 170 градусов в режиме "Конвекция". Если вы выбрали сухой краситель, смешайте его с яичным белком, а если гелевый – с яйцами не разделяя их. Добавьте к смеси растопленное сливочное масло и сахарную пудру. Перемешайте до однородной массы. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао и введите в яичную массу с помощью сита. Тщательно вымешайте тесто до однородной консистенции. Для приготовления начинки смешайте крем-сыр и сахарную пудру. Укройте противень для выпекания слоем пергамента. Для формирования печенья смажьте руки в растительном масле, чтобы тесто не прилипало к рукам. Сформируйте из теста шарик размером в большой грецкий орех, сделайте пальцами ямку и выложите в нее 1 чайную ложку начинки. Защепите края теста и сформируйте печенье. Обваляйте заготовку в сахарной пудре и выложите на пергамент. Выпекайте печенье 12 – 13 минут. Готовое печенье выньте из духовки и охладите при комнатной температуре. Приятного аппетита!

Рецепт печенья красный бархат с видео: