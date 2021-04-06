Вкусная запеканка из кабачков с сыром и нежным соусом – простое и легкое блюдо на ужин, который вы можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.

Кабачок полезный диетический овощ из которого можно приготовить много разных блюд. Он прекрасно сочетается с любыми продуктами. Запеканка с изысканным соусом, ароматными специями и нежной золотой корочкой сверху.

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Рецепт запеканки

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1/2 луковицы;

– 200 граммов творога 5-9%;

– 50 граммов твердого сыра;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– 2-3 столовые ложки молока 2,5-3,2%;

– 2 яйца;

– орегано;

– соль.