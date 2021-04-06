Запеканка из кабачков: простой рецепт
Вкусная запеканка из кабачков с сыром и нежным соусом – простое и легкое блюдо на ужин, который вы можете приготовить дома. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Кабачок полезный диетический овощ из которого можно приготовить много разных блюд. Он прекрасно сочетается с любыми продуктами. Запеканка с изысканным соусом, ароматными специями и нежной золотой корочкой сверху.
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Рецепт запеканки
- Помойте кабачки, нарежьте кольцами.
- Лук очистите, нарежьте полукольцами.
- Очистите чеснок, пропустите через пресс.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Для приготовления соуса в миске соедините яйца с молоком, добавьте соль, творог, чеснок, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму смажьте сливочным маслом. Выложите слоями кабачок, лук, смажьте соусом, добавьте орегано, сверху выложите сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 35-40 минут до готовности.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
- Разрежьте на порции, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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