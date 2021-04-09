Думаєте, що приготувати з кабачків? Ми підготували для вас простий рецепт, який ви легко можете подати на обід або вечерю.

Кабачки містять багато вітамінів. Це універсальний, низькокалорійний овоч, який поєднується з будь-якими іншими продуктами. Запечені кабачки з сиром, томатами та сметанним соусом сподобаються усій вашій родині. Читайте також Запіканка з кабачків: простий рецепт Кабачки з сиром Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1 цибуля;

– 1 томат;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2-3 столові ложки сметани 15-20%;

– дрібка мускатного горіха;

– кріп;

– 1 зубчик часнику;

– соняшникова олія;

– перець;

– сіль. Запечені кабачки з сиром/ Фото Freepik Для приготування ретельно помийте кабачки, розріжте навпіл. За допомогою ложки видаліть м'якоть. Почистіть цибулю, подрібніть ножем. Часник почистіть, пропустіть через прес. Томат помийте, наріжте маленькими кубиками. Для приготування начинки на пательні з олією обсмажте до золотої скоринки цибулю з часником, додайте томат, сіль, перець, дрібку мускатного горіха, сметану, тушкуйте кілька хвилин до готовності. Сир натріть на грубій тертці. Помийте кріп, подрібніть ножем. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, деко вистеліть пергаментом, викладіть кабачки, додайте начинку, зверху викладіть сир. Відправте запікатись протягом 20-25 хвилин до готовності. Викладіть на тарілку, зверху задекоруйте кропом. Смачного!