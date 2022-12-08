Открываем новые вкусы привычного: рецепт запеченных вареников с капустой и грибами

Вареники – одно из самых популярных блюд украинской кухни, разнообразие их рецептов крайне широкое. Их можно не только варить, в запеченном виде они смакуют так же ярко.

Для любой украинской хозяйки приготовление вареников – вполне привычный процесс, который вряд ли вызывает какие-либо трудности. Немного времени, несколько манипуляций искусных рук – и на столе уже дымится воспетое литературой наслаждение.

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Впрочем, иногда приходит желание немного поэкспериментировать даже над таким традиционным блюдом как вареники. Тогда можно воспользоваться не только новым рецептом, но изменить способ их приготовления. Поверьте – вкусовые качества вареников не пострадают ни на йоту.

Рецепт печеных вареников с капустой и грибами

Время: 1 час

Порций: 32 вареника

Эксперимент с привычным блюдом / Фото Canva

Ингредиенты:

тесто:

500 грамм муки;

200 грамм сливочного масла;

15 грамм свежих дрожжей;

2 яйца;

250 грамм сметаны;

щепотка сахара;

чайная ложка соли;

начинка:

килограмм капусты;

150 грамм грибов;

1 большой лук;

4 столовых ложки масла;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала готовим начинку. Капусту делим на четвертинки, выкладываем в кастрюлю и варим до мягкости. Лук мелко режем и обжариваем. Грибы нарезаем соломкой, добавляем к луку, вливаем немного воды и тушим на маленьком огне 10 минут. Из вареной капусты удаляем сердцевину и перемалываем вместе с капустой и грибами. Солим и перчим, тщательно перемешиваем. Выкладываем на сковороду и тушим на медленном огне, пока начинка не загустеет. Отставляем остывать. Теперь беремся за тесто. Муку просеиваем, добавляем мелко нарезанное масло, сахар, соль, дрожжи, 1 яйцо, сметану, сахар и соль. Замешиваем тесто. Затем формируем шар и даем тесту 15 минут "отдохнуть". Раскатываем тесто, вырезаем кружочки, накладываем в них начинку и формируем вареники, которые выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Вареники смазываем взбитым яйцом и выпекаем 15 – 20 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!