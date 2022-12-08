Для любой украинской хозяйки приготовление вареников – вполне привычный процесс, который вряд ли вызывает какие-либо трудности. Немного времени, несколько манипуляций искусных рук – и на столе уже дымится воспетое литературой наслаждение.
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Впрочем, иногда приходит желание немного поэкспериментировать даже над таким традиционным блюдом как вареники. Тогда можно воспользоваться не только новым рецептом, но изменить способ их приготовления. Поверьте – вкусовые качества вареников не пострадают ни на йоту.
Рецепт печеных вареников с капустой и грибами
Время: 1 час
Порций: 32 вареника
Эксперимент с привычным блюдом / Фото Canva
Ингредиенты:
тесто:
- 500 грамм муки;
- 200 грамм сливочного масла;
- 15 грамм свежих дрожжей;
- 2 яйца;
- 250 грамм сметаны;
- щепотка сахара;
- чайная ложка соли;
начинка:
- килограмм капусты;
- 150 грамм грибов;
- 1 большой лук;
- 4 столовых ложки масла;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала готовим начинку. Капусту делим на четвертинки, выкладываем в кастрюлю и варим до мягкости.
- Лук мелко режем и обжариваем. Грибы нарезаем соломкой, добавляем к луку, вливаем немного воды и тушим на маленьком огне 10 минут.
- Из вареной капусты удаляем сердцевину и перемалываем вместе с капустой и грибами. Солим и перчим, тщательно перемешиваем.
- Выкладываем на сковороду и тушим на медленном огне, пока начинка не загустеет. Отставляем остывать.
- Теперь беремся за тесто. Муку просеиваем, добавляем мелко нарезанное масло, сахар, соль, дрожжи, 1 яйцо, сметану, сахар и соль. Замешиваем тесто. Затем формируем шар и даем тесту 15 минут "отдохнуть".
- Раскатываем тесто, вырезаем кружочки, накладываем в них начинку и формируем вареники, которые выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень.
- Вареники смазываем взбитым яйцом и выпекаем 15 – 20 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!