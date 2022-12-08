Для будь-якої української господині приготування вареників – цілком звичний процес, який навряд чи викликає бодай якісь труднощі. Трішки часу, кілька маніпуляцій вправних рук – і на столі вже парує оспівана літературою насолода.

Актуально Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці

Втім, інколи приходить бажання трішки поекспериментувати навіть над такою традиційною стравою, як вареники. Тоді можна скористатися не лише новим рецептом, а й змінити спосіб їх приготування. Повірте – смакові якості вареників не постраждають ані на йоту.

Рецепт печених вареників з капустою та грибами

Час: 1 година

Порцій: 32 вареники

Експеримент зі звичною стравою / Фото Canva

Інгредієнти:

тісто:

500 грамів борошна;

200 грамів вершкового масла;

15 грамів свіжих дріжджів;

грамів 2 яйця;

250 грамів сметани;

дрібка цукру;

чайна ложка солі;

начинка:

кілограм капусти;

150 грамів грибів;

1 велика цибуля;

4 столові ложки олії;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку готуємо начинку. Капусту ділимо на четвертинки, викладаємо у каструлю та варимо до м'якості. Цибулю дрібно ріжемо та обсмажуємо. Гриби нарізаємо соломкою, додаємо до цибулі, вливаємо трішки води та тушкуємо на маленькому вогні 10 хвилин. Зі звареної капусти видаляємо серцевину та перемелюємо разом із капустою та грибами. Солимо та перчимо, ретельно перемішуємо. Викладаємо на сковорідку та тушкуємо на повільному вогні, поки начинка не загусне. Відставляємо вистигати. Тепер беремося за тісто. Борошно просіюємо, додаємо дрібно нарізане масло, цукор, сіль, дріжджі, 1 яйце, сметану, цукор та сіль. Замішуємо тісто. Потім формуємо кулю та даємо тісту 15 хвилин "відпочити". Розкочуємо тісто, вирізаємо кружечки, накладаємо в них начинку та формуємо вареники, які викладаємо на застелене пергаментним папером деко. Вареники змащуємо збитим яйцем та випікаємо 15 – 20 хвилин при 200 градусах.

Смачного!