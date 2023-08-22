Батат – сладкий картофель яркого оранжевого цвета, часто используемый в блюдах в южной Америке. Ее можно жарить, запекать и даже отваривать.
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Подают батат с кунжутной пастой тахини, поливают майонезом или греческим йогуртом со специями. Он очень популярен в высокой кухне, ведь вкус этого картофеля оригинальный – немного сладкий.
Попытайтесь приготовить запеченный батат с особым трюфельным майонезом и насладитесь блюдом вместе с родными или друзьями за просмотром хорошего кино.
Запеченный батат с трюфельным майонезом
- Время: 45 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Батат очищаем от кожуры, нарезаем брусками толщиной примерно 1 сантиметр. Полим маслом и посыпаем специями.
- Отправляем все в духовку и запекаем при температуре 220 градусов примерно 15 – 20 минут.
- В конце запекания посыпаем сыром пармезан.
- Для соуса соединяем в блендере желтки, горчицу, приправу из винного уксуса, трюфельное масло, соль и перец.
- Взбиваем все, постепенно вливая подсолнечное масло тонкой струйкой. В конце добавляем лимонный сок.
- Во время подачи майонез вливаем в отдельную тарелочку.
Приятного аппетита!