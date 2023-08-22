Батат – солодка картопля яскравого оранжевого кольору, яку часто використовують у стравах в південній Америці. Її можна смажити, запікати та навіть відварювати.

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Подають батат з кунжутною пастою тахіні, поливають майонезом чи грецьким йогуртом зі спеціями. Він надзвичайно популярний у високій кухні, адже смак цієї картоплі оригінальний – трішки солодкий.

Спробуйте приготувати запечений батат з особливим трюфельним майонезом та насолодіться стравою разом з рідними чи друзями за переглядом хорошого кіно.

Запечений батат із трюфельним майонезом

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 батати;

– оливкова олія;

– тертий сир Parmigiano Reggiano;

– сушений часник;

– копчена паприка;

– кукурудзяний крохмаль;

– сіль;

– чорний перець мелений;

– чебрець.

Для трюфельного майонезу:

– оливкова олія із трюфелем;

– 2 яйця;

– приправа біла із винного оцту;

– гірчиця;

– соняшникова олія;

– лимонний сік;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Батат очищаємо від шкірки, нарізаємо брусками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Поливаємо олією і посипаємо спеціями.

Відправляємо все в духовку й запікаємо за температури 220 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.

Наприкінці запікання посипаємо сиром пармезан.

Для соусу з’єднуємо в блендері жовтки, гірчицю, приправу з винного оцту, трюфельну олію, сіль і перець.

Збиваємо все, поступово вливаючи соняшникову олію тонкою цівкою. Наприкінці додаємо лимонний сік.

Під час подавання страви майонез вливаємо в окрему тарілочку.

Смачного!

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