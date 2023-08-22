Батат – солодка картопля яскравого оранжевого кольору, яку часто використовують у стравах в південній Америці. Її можна смажити, запікати та навіть відварювати.
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Подають батат з кунжутною пастою тахіні, поливають майонезом чи грецьким йогуртом зі спеціями. Він надзвичайно популярний у високій кухні, адже смак цієї картоплі оригінальний – трішки солодкий.
Спробуйте приготувати запечений батат з особливим трюфельним майонезом та насолодіться стравою разом з рідними чи друзями за переглядом хорошого кіно.
Запечений батат із трюфельним майонезом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Батат очищаємо від шкірки, нарізаємо брусками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Поливаємо олією і посипаємо спеціями.
- Відправляємо все в духовку й запікаємо за температури 220 градусів приблизно 15 – 20 хвилин.
- Наприкінці запікання посипаємо сиром пармезан.
- Для соусу з’єднуємо в блендері жовтки, гірчицю, приправу з винного оцту, трюфельну олію, сіль і перець.
- Збиваємо все, поступово вливаючи соняшникову олію тонкою цівкою. Наприкінці додаємо лимонний сік.
- Під час подавання страви майонез вливаємо в окрему тарілочку.
Смачного!