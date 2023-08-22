Как картофель, только сладкий: как приготовить запеченный батат с особым майонезом

Если вы никогда не пробовали батат, самое время попробовать. Он может стать прекрасной альтернативой обычному картофелю, который стал обыденным для украинцев.

Батат – сладкий картофель яркого оранжевого цвета, часто используемый в блюдах в южной Америке. Ее можно жарить, запекать и даже отваривать.

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Подают батат с кунжутной пастой тахини, поливают майонезом или греческим йогуртом со специями. Он очень популярен в высокой кухне, ведь вкус этого картофеля оригинальный – немного сладкий.

Попытайтесь приготовить запеченный батат с особым трюфельным майонезом и насладитесь блюдом вместе с родными или друзьями за просмотром хорошего кино.

Запеченный батат с трюфельным майонезом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

– 2 батата;– оливковое масло;– тертый сыр Parmigiano Reggiano;– сушеный чеснок;– копченая паприка;– кукурузный крахмал;– соль;– черный перец молотый;– чабрец.– оливковое масло с трюфелем;– 2 яйца;– приправа белая из винного уксуса;– горчица;– подсолнечное масло;– лимонный сок;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Батат очищаем от кожуры, нарезаем брусками толщиной примерно 1 сантиметр. Полим маслом и посыпаем специями.

Отправляем все в духовку и запекаем при температуре 220 градусов примерно 15 – 20 минут.

В конце запекания посыпаем сыром пармезан.

Для соуса соединяем в блендере желтки, горчицу, приправу из винного уксуса, трюфельное масло, соль и перец.

Взбиваем все, постепенно вливая подсолнечное масло тонкой струйкой. В конце добавляем лимонный сок.

Во время подачи майонез вливаем в отдельную тарелочку.

Приятного аппетита!

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