Как картофель, только сладкий: как приготовить запеченный батат с особым майонезом
22 августа 2023, 14:25Читати новину українською
Источник:Метро
Если вы никогда не пробовали батат, самое время попробовать. Он может стать прекрасной альтернативой обычному картофелю, который стал обыденным для украинцев.
Батат – сладкий картофель яркого оранжевого цвета, часто используемый в блюдах в южной Америке. Ее можно жарить, запекать и даже отваривать.
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Подают батат с кунжутной пастой тахини, поливают майонезом или греческим йогуртом со специями. Он очень популярен в высокой кухне, ведь вкус этого картофеля оригинальный – немного сладкий.
Попытайтесь приготовить запеченный батат с особым трюфельным майонезом и насладитесь блюдом вместе с родными или друзьями за просмотром хорошего кино.
Запеченный батат с трюфельным майонезом
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 2 батата;
– оливковое масло;
– тертый сыр Parmigiano Reggiano;
– сушеный чеснок;
– копченая паприка;
– кукурузный крахмал;
– соль;
– черный перец молотый;
– чабрец.
Для трюфельного майонеза:
– оливковое масло с трюфелем;
– 2 яйца;
– приправа белая из винного уксуса;
– горчица;
– подсолнечное масло;
– лимонный сок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Батат очищаем от кожуры, нарезаем брусками толщиной примерно 1 сантиметр. Полим маслом и посыпаем специями.
- Отправляем все в духовку и запекаем при температуре 220 градусов примерно 15 – 20 минут.
- В конце запекания посыпаем сыром пармезан.
- Для соуса соединяем в блендере желтки, горчицу, приправу из винного уксуса, трюфельное масло, соль и перец.
- Взбиваем все, постепенно вливая подсолнечное масло тонкой струйкой. В конце добавляем лимонный сок.
- Во время подачи майонез вливаем в отдельную тарелочку.
Приятного аппетита!Понравился ли вариант блюда? Попытайтесь также приготовить салат с хрустящими баклажанами.