Как приготовить запеченный бульон: его вкус вас поразит

Запеченный бульон – новое открытие для вкусовых ощущений. Не пугайтесь: его проще готовить, чем традиционное!

Запеченный бульон готовится немного иначе, чем традиционный бульон – его варят из предварительно запеченных в духовке кусочков мяса и овощей. Благодаря этому отвар имеет потрясающий вкус и красивый, насыщенный цвет.

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Как приготовить вкусный бульон

Бульон кажется простым в приготовлении, но только на первый взгляд. Это блюдо, которое не прощает ошибок. Здесь имеет значение все – сорт мяса, время варки, тщательно подобранный букет овощей, специи и добавки, которые добавляют в суп.

В случае с классическим бульоном мясо заливают холодной водой и варят на медленном огне. Через некоторое время следует добавить сырые и очищенные овощи и специи. И продолжаем варить – минимум 2 часа, а лучше 3 – 4 часа.

Однако есть и другой способ приготовления. И мясо, и овощи можно сначала запечь в духовке, а уже потом сложить в кастрюлю и готовить. В этом случае достаточно 1,5 – 2 часов, чтобы бульон был готов. Во время жарки в мясе происходит реакция Майяра, которая выделяет из него дополнительные ароматические соединения.

Овощи, свою очередь, содержат натуральные сахара, которые под воздействием высоких температур карамелизируется. Благодаря этому печеный бульон имеет не только лучший вкус, но и красивый янтарный цвет, Есть и другие плюсы, не нужно стоять у плиты и снимать шума.

С печеного мяса появляется только нежная пенка, которая быстро оседает на дно кастрюли. Кроме того, запеченные мясо и овощи после вынимания из бульона намного вкуснее.

Рецепт "печеного" бульона

Время: 3 часа

3 часа Порций: 4

Невероятный суп / Фото vecteezy

– примерно 2 килограмма смешанного мяса (например, курица, индейка, говядина);– 3 – 4 морковки;– 1 корень петрушки;– кусочек лука-порея;– четверть корня сельдерея;– 2 луковицы;– несколько шариков душистого перца;– 3 лавровых листа;– 5 – 6 горошин черного перца;– примерно 3 – 3,5 литра воды;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Выложите мясо с овощами на противень, слегка посыпьте солью и запекайте при температуре 220 градусов (верх – низ) 30 – 60 минут (время запекания может меняться в зависимости от используемого мяса и размера овощей). Когда овощи и мясо поджарятся, выньте все из духовки и положите их в большую кастрюлю. Залейте их водой комнатной температуры и добавьте специи. Варите бульон на медленном огне 1,5 – 2 часа или дольше, через час проверьте вкус, посолите и поперчите.

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