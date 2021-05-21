Куриный паштет – отличная закуска, которую можно подавать на кусочке хлеба, на гренке или хлебце. Поскольку блюдо готовится в духовке, оно не жирное и не повредит вашей фигуре.
Читайте также Легкий рецепт блюда из спаржи и бекона, который подойдет к праздничному столу
К этому блюду вы можете не добавлять клюкву, а посыпать черным кунжутом или оставить без приложений. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Храните готовый паштет около 3 суток в холодильнике.
Рецепт куриного паштета без печени
- Нарежьте мясо мелкими кусочками, лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на мелкой терке.
- Разогрейте сковородку и тушите овощи с мясом около 30 минут с добавлением специй и воды.
- Когда зажарка будет полностью готова прокрутите ее на мясорубке с добавлением сливочного масла.
- По желанию добавьте к массе сушеную клюкву и перемешайте. Добавьте яйцо, перемешайте паштет и выложите его на противень.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 30 минут.
- Охладите готовый паштет и подавайте его к столу. Приятного аппетита!