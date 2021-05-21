Куриный паштет – отличная закуска, которую можно подавать на кусочке хлеба, на гренке или хлебце. Поскольку блюдо готовится в духовке, оно не жирное и не повредит вашей фигуре.

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К этому блюду вы можете не добавлять клюкву, а посыпать черным кунжутом или оставить без приложений. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Храните готовый паштет около 3 суток в холодильнике.

Рецепт куриного паштета без печени

  1. Нарежьте мясо мелкими кусочками, лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на мелкой терке.
  2. Разогрейте сковородку и тушите овощи с мясом около 30 минут с добавлением специй и воды.
  3. Когда зажарка будет полностью готова прокрутите ее на мясорубке с добавлением сливочного масла.
  4. По желанию добавьте к массе сушеную клюкву и перемешайте. Добавьте яйцо, перемешайте паштет и выложите его на противень.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 30 минут.
  6. Охладите готовый паштет и подавайте его к столу. Приятного аппетита!