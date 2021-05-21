Куриный паштет – отличная закуска, которую можно подавать на кусочке хлеба, на гренке или хлебце. Поскольку блюдо готовится в духовке, оно не жирное и не повредит вашей фигуре.

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К этому блюду вы можете не добавлять клюкву, а посыпать черным кунжутом или оставить без приложений. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Храните готовый паштет около 3 суток в холодильнике.

Рецепт куриного паштета без печени

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе;

– 1 яйцо;

– 1 средняя луковица;

– 1 средняя морковь;

– мускатный орех;

– лавровый лист;

– 50 г сливочного масла;

– 150 мл воды;

– клюква на ваш вкус.