Курячий паштет – чудова закуска, яку можна подавати на шматочку хліба або на грінці чи хлібці. Оскільки страва готується у духовці, вона не жирна та не зашкодить вашій фігурі.

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До цієї страви ви можете не додавати журавлину, а посипати чорним кунжутом або залишити без додатків. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Зберігайте готовий паштет близько 3 діб в холодильнику.

Рецепт курячого паштету без печінки

Інгредієнти:

– 300 г курячого філе;

– 1 яйце;

– 1 середня цибулина;

– 1 середня морква;

– мускатний горіх;

– лавровий лист;

– 50 г вершкового масла;

– 150 мл води;

– журавлина на ваш смак.