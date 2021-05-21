Запеченный куриный паштет с клюквой: рецепт полезного и диетического блюда

21 мая 2021 , 10:42
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Если вы в поисках вкусного и легкого рецепта паштета не из печени, а из мяса – у нас есть такой! В рецепте используется куриное филе, но вы можете заменить его на индюшиное по желанию.

Куриный паштет – отличная закуска, которую можно подавать на кусочке хлеба, на гренке или хлебце. Поскольку блюдо готовится в духовке, оно не жирное и не повредит вашей фигуре.

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К этому блюду вы можете не добавлять клюкву, а посыпать черным кунжутом или оставить без приложений. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Храните готовый паштет около 3 суток в холодильнике.

Рецепт куриного паштета без печени

Ингредиенты:
– 300 г куриного филе;
– 1 яйцо;
– 1 средняя луковица;
– 1 средняя морковь;
– мускатный орех;
– лавровый лист;
– 50 г сливочного масла;
– 150 мл воды;
– клюква на ваш вкус.
  1. Нарежьте мясо мелкими кусочками, лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на мелкой терке.
  2. Разогрейте сковородку и тушите овощи с мясом около 30 минут с добавлением специй и воды.
  3. Когда зажарка будет полностью готова прокрутите ее на мясорубке с добавлением сливочного масла.
  4. По желанию добавьте к массе сушеную клюкву и перемешайте. Добавьте яйцо, перемешайте паштет и выложите его на противень.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте в течение 30 минут.
  6. Охладите готовый паштет и подавайте его к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак