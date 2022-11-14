Жареная свекла – это просто находка для тех, кто заботится о себе и любит смаковать новыми рецептами. Это блюдо отлично подходит для любого мяса или гарнира, да что там – оно может играть главную роль и служить отличным перекусом. Также этот рецепт очень ценен благодаря своей простоте, ведь свеклу предварительно не нужно будет даже чистить!

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Рецепт жареной свеклы

Время: 55 минут

Порций: 4

Вкусно и полезно / Фото Food Network

Підготовка

Как мы уже упоминали, перед запеканием свеклу не нужно чистить. Достаточно обрезать ботву и помыть продукты от грязи. Не забудьте про перчатки, ведь тратить время на отмывание рук – очень большая роскошь.

Приготовление

Заворачиваем свеклу в фольгу и жарим в духовке при 200 градусах 40 минут. После этого кожица легко отпадет сама, а сама свекла будет нежной и сочной. Перед подачей можно обжарить на сковороде, используя оливковое масло, соль и перец.

С чем можно сочетать

Вкус жареной свеклы идеально дополняют сливочные сыры, цитрусовые и хумус. Также он прекрасно подходит к большому количеству салатов. Жареная свекла настолько вкусная и универсальная, что не стоит бояться экспериментировать с ней и находить новые удачные сочетания.