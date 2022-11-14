Смажений буряк – це просто знахідка для тих, хто турбується про себе й полюбляє смакувати новими рецептами. Ця страва чудово пасує для будь-якого м'яса або гарніру, та що там – вона може грати головну роль та слугувати чудовим перекусом. Також цей рецепт є дуже цінним завдяки своїй простоті, адже буряк попередньо не потрібно буде навіть чистити!

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Рецепт смаженого буряка

Час: 55 хвилин

Порцій: 4

Смачно та корисно / Фото Food Network

Підготовка

Як ми вже згадували, перед запіканням буряк не потрібно очищати. Достатньо лише обрізати бадилля та помити продукти від бруду. Не забудьте про рукавички, адже витрачати час на відмивання рук – дуже велика розкіш.

Приготування

Загортаємо буряк у фольгу та смажимо у духовці при 200 градусах 40 хвилин. Після цього шкірка легко відпаде сама, а сам буряк буде ніжним та соковитим. Перед подачею його можна обсмажити на пательні, використовуючи оливкову олію, сіль та перець.

З чим можна поєднати

Смак смаженого буряка ідеально доповнюють вершкові сири, цитрусові та хумус. Також він чудово пасує до великої кількості салатів. Смажений буряк настільки смачний та універсальний, що не варто боятися експериментувати з ним та знаходити нові вдалі поєднання.