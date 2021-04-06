Смачна запіканка з кабачків з сиром та ніжним соусом – проста та легка страва на вечерю, яку ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Кабачок корисний та дієтичний овоч з якого можна приготувати безліч страв. Він чудово поєднується з будь-якими продуктами. Запіканка з вишуканим соусом, ароматними спеціями та ніжною золотою скоринкою зверху. Читайте також Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною Рецепт запіканки Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 1/2 цибулі;

– 200 грамів домашнього сиру 5-9%;

– 50 грамів твердого сиру;

– 2 зубчики часнику;

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– 2-3 столові ложки молока 2,5-3,2%;

– 2 яйця;

– орегано;

– сіль. Помийте кабачки, наріжте кільцями. Цибулю почистіть, наріжте напівкільцями. Почистіть часник, пропустіть через прес. Сир натріть на грубій тертці. Для приготування соусу у мисці з'єднайте яйця з молоком, додайте сіль, домашній сир, часник, перемішайте до однорідної консистенції. Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть шарами кабачок, цибулю, змастіть соусом, додайте орегано, зверху викладіть сир. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!