Запіканка з кабачків: простий рецепт
Смачна запіканка з кабачків з сиром та ніжним соусом – проста та легка страва на вечерю, яку ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Джерело:24 канал
Кабачок корисний та дієтичний овоч з якого можна приготувати безліч страв. Він чудово поєднується з будь-якими продуктами. Запіканка з вишуканим соусом, ароматними спеціями та ніжною золотою скоринкою зверху.
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Рецепт запіканки
- Помийте кабачки, наріжте кільцями.
- Цибулю почистіть, наріжте напівкільцями.
- Почистіть часник, пропустіть через прес.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Для приготування соусу у мисці з'єднайте яйця з молоком, додайте сіль, домашній сир, часник, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму змастіть вершковим маслом. Викладіть шарами кабачок, цибулю, змастіть соусом, додайте орегано, зверху викладіть сир.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!
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