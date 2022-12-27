Идеальные пропорции: готовим дешевый обед по оригинальному немецкому рецепту

27 декабря 2022, 21:07
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Источник:

haps

Запеканки за картофелем и мясом вполне по праву находятся среди любимцев всех хозяек. Это всегда прекрасная опция для сытного обеда, над которой не нужно много колдовать на кухне.

Немецкая запеканка из картофеля и мяса – это отличное домашнее блюдо, которое легко может стать вариантом вкусного и сытного обеда. Привычные ингредиенты, которые очень трудно назвать дорогими, несколько простых кулинарных манипуляций – и вкусная еда уже на вашем столе. Также эта запеканка прекрасно смакует разогретой, поэтому не бойтесь готовить ее с запасом.

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Рецепт немецкой запеканки с картофелем и мясом

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Легко и очень вкусно / Фото Gotowanie

Ингредиенты:

  • 1 килограмм картофеля;
  • 500 грамм мясного фарша;
  • 300 грамм консервированного горошка;
  • плавленый сырок;
  • половина стакана овощного бульона;
  • 1 луковица;
  • соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Варим картофель в подсоленной воде до мягкости. Затем нарезаем ее толстыми ломтиками.
  2. Обжариваем чеснок и лук, затем добавляем фарш на сковороду, готовим несколько минут, постоянно помешивая.
  3. Готовим соус: в сотейнике соединяем бульон, плавленый сырок и горошек. Медленно помешиваем на маленьком огне, пока он не станет однородным.
  4. Смазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем картофель и мясо слоями, сверху поливаем соусом.
  5. Выпекаем 40 минут при 170 градусах.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська