Німецька запіканка з картоплі та м'яса – це чудова домашня страва, яка легко може стати варіантом смачного та ситного обіду. Звичні інгредієнти, які дуже важко назвати дорогими, кілька простих кулінарних маніпуляцій – і смачна їжа вже на вашому столі. Також ця запіканка чудово смакує розігрітою, тож не бійтеся готувати її з запасом.
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Рецепт німецької запіканки з картоплею та м'ясом
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Легко та дуже смачно / Фото Gotowanie
Інгредієнти:
- 1 кілограм картоплі;
- 500 грамів м'ясного фаршу;
- 300 грамів консервованого горошку;
- плавлений сирок;
- половина склянки овочевого бульйону;
- 1 цибулина;
- сіль, перець, часник до смаку.
Приготування:
- Варимо картоплю у підсоленій воді до м'якості. Потім нарізаємо її товстими скибочками.
- Обсмажуємо часник та цибулю, потім додаємо на сковорідку фарш, готуємо кілька хвилин, постійно помішуючи.
- Готуємо соус: у сотейнику з'єднуємо бульйон, плавлений сирок та горошок. Поволі помішуємо на маленькому вогні, поки він не стане однорідним.
- Змащуємо форму для запікання олією. Викладаємо картоплю та м'ясо шарами, зверху поливаємо соусом.
- Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах.
Смачного!