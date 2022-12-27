Німецька запіканка з картоплі та м'яса – це чудова домашня страва, яка легко може стати варіантом смачного та ситного обіду. Звичні інгредієнти, які дуже важко назвати дорогими, кілька простих кулінарних маніпуляцій – і смачна їжа вже на вашому столі. Також ця запіканка чудово смакує розігрітою, тож не бійтеся готувати її з запасом.

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Рецепт німецької запіканки з картоплею та м'ясом

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Легко та дуже смачно / Фото Gotowanie

Інгредієнти:

1 кілограм картоплі;

500 грамів м'ясного фаршу;

300 грамів консервованого горошку;

плавлений сирок;

половина склянки овочевого бульйону;

1 цибулина;

сіль, перець, часник до смаку.

Приготування:

Варимо картоплю у підсоленій воді до м'якості. Потім нарізаємо її товстими скибочками. Обсмажуємо часник та цибулю, потім додаємо на сковорідку фарш, готуємо кілька хвилин, постійно помішуючи. Готуємо соус: у сотейнику з'єднуємо бульйон, плавлений сирок та горошок. Поволі помішуємо на маленькому вогні, поки він не стане однорідним. Змащуємо форму для запікання олією. Викладаємо картоплю та м'ясо шарами, зверху поливаємо соусом. Випікаємо 40 хвилин при 170 градусах.

Смачного!