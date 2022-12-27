Немецкая запеканка из картофеля и мяса – это отличное домашнее блюдо, которое легко может стать вариантом вкусного и сытного обеда. Привычные ингредиенты, которые очень трудно назвать дорогими, несколько простых кулинарных манипуляций – и вкусная еда уже на вашем столе. Также эта запеканка прекрасно смакует разогретой, поэтому не бойтесь готовить ее с запасом.

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Рецепт немецкой запеканки с картофелем и мясом

Время: 1,5 часа

Порций: 4

Легко и очень вкусно / Фото Gotowanie

Ингредиенты:

1 килограмм картофеля;

500 грамм мясного фарша;

300 грамм консервированного горошка;

плавленый сырок;

половина стакана овощного бульона;

1 луковица;

соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

Варим картофель в подсоленной воде до мягкости. Затем нарезаем ее толстыми ломтиками. Обжариваем чеснок и лук, затем добавляем фарш на сковороду, готовим несколько минут, постоянно помешивая. Готовим соус: в сотейнике соединяем бульон, плавленый сырок и горошек. Медленно помешиваем на маленьком огне, пока он не станет однородным. Смазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем картофель и мясо слоями, сверху поливаем соусом. Выпекаем 40 минут при 170 градусах.

Приятного аппетита!