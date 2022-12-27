Немецкая запеканка из картофеля и мяса – это отличное домашнее блюдо, которое легко может стать вариантом вкусного и сытного обеда. Привычные ингредиенты, которые очень трудно назвать дорогими, несколько простых кулинарных манипуляций – и вкусная еда уже на вашем столе. Также эта запеканка прекрасно смакует разогретой, поэтому не бойтесь готовить ее с запасом.
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Рецепт немецкой запеканки с картофелем и мясом
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Легко и очень вкусно / Фото Gotowanie
Ингредиенты:
- 1 килограмм картофеля;
- 500 грамм мясного фарша;
- 300 грамм консервированного горошка;
- плавленый сырок;
- половина стакана овощного бульона;
- 1 луковица;
- соль, перец, чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Варим картофель в подсоленной воде до мягкости. Затем нарезаем ее толстыми ломтиками.
- Обжариваем чеснок и лук, затем добавляем фарш на сковороду, готовим несколько минут, постоянно помешивая.
- Готовим соус: в сотейнике соединяем бульон, плавленый сырок и горошек. Медленно помешиваем на маленьком огне, пока он не станет однородным.
- Смазываем форму для запекания растительным маслом. Выкладываем картофель и мясо слоями, сверху поливаем соусом.
- Выпекаем 40 минут при 170 градусах.
Приятного аппетита!