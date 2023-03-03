Одна из самых увлекательных особенностей запеканок – легкость приготовления. Несколько ингредиентов, время запекания – и аппетитное блюдо уже на столе.
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У каждого есть свой список любимых запеканок, но макароны с курицей – это то, что вы просто должны попробовать. Бешамель и моцарелла сделают вкус блюда очень нежным, а запеканка будет просто таять во рту.
Рецепт запеканки с курицей и макаронами
Время: 55 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Макароны варим в подсоленной воде, они должны быть почти готовы.
- На сковороду наливаем оливковое масло и обжариваем нарезанный лук. Когда она станет прозрачной – добавляем нарезанную кубиками курочку. Добавляем специи.
- Затем добавляем кукурузу, томатное пюре и красный перец. Доводим до готовности и отставляем.
- На сковороде растапливаем масло, добавляем муку. Перемешиваем до полного соединения.
- Вливаем молоко и добавляем специи. Варим, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.
- В форму выкладываем большую часть макарон. Поливаем половиной бешамеля.
- Сверху выкладываем мясо, остальные макароны, поливаем все соусом. Сверху посыпаем сыром и орегано.
- Выпекаем 25 минут при 180 градусах. После запекания посыпаем щепоткой орегано.
Приятного аппетита!