Одна з найбільш захоплюючих особливостей запіканок – легкість приготування. Кілька інгредієнтів, час на запікання – і апетитна страва вже на столі.

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У кожного є свій список улюблених запіканок, але макарони з куркою – це те, що ви просто мусите спробувати. Бешамель та моцарела зроблять смак страви дуже ніжним, а запіканка просто-таки танутиме у роті.

Рецепт запіканки з куркою та макаронами

Час: 55 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  • Макарони варимо у підсоленій воді, вони повинні бути майже готовими.
  • На сковороду наливаємо оливкову олію і обсмажуємо нарізану цибулю. Коли вона стане прозорою – додаємо нарізану кубиками курочку. Додаємо спеції.
  • Потім додаємо кукурудзу, томатне пюре і червоний перець. Доводимо до готовності та відставляємо.
  • На сковороді розтоплюємо масло, додаємо борошно. Перемішуємо до їх повного з'єднання.
  • Вливаємо молоко та додаємо спеції. Варимо, постійно помішуючи, поки соус не загусне.
  • У форму викладаємо більшу частину макаронів. Поливаємо половиною бешамелю.
  • Зверху викладаємо м'ясо, решту макаронів, поливаємо все соусом. Зверху посипаємо сиром та орегано.
  • Випікаємо 25 хвилин при 180 градусах. Після запікання посипаємо дрібкою орегано.

Смачного!