Легко и вкусно на все случаи жизни: рецепт запеканки с курочкой и макаронами

Запеканки – это особые блюда, которые дарят непревзойденный вкус при малейших усилиях. Сочетание курочки и макарон в запеченном варианте покорит всех с первого же кусочка.

Одна из самых увлекательных особенностей запеканок – легкость приготовления. Несколько ингредиентов, время запекания – и аппетитное блюдо уже на столе.

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У каждого есть свой список любимых запеканок, но макароны с курицей – это то, что вы просто должны попробовать. Бешамель и моцарелла сделают вкус блюда очень нежным, а запеканка будет просто таять во рту.

Рецепт запеканки с курицей и макаронами

Время: 55 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– куриная грудка;

– 1/2 луковицы;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2 стакана макарон;

– 4 столовые ложки консервированной кукурузы;

– 1/2 красного перца;

– 2 столовые ложки томатного пюре;

– 5 столовых ложек тертого сыра (лучше всего использовать моцареллу);

– специи;

– щепотка орегано;

бешамель:

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 3 столовые ложки муки;

– 0,5 литра молока;

– 1 чайная ложка орегано;

– щепотка перца.

Приготовление:

Макароны варим в подсоленной воде, они должны быть почти готовы.

На сковороду наливаем оливковое масло и обжариваем нарезанный лук. Когда она станет прозрачной – добавляем нарезанную кубиками курочку. Добавляем специи.

Затем добавляем кукурузу, томатное пюре и красный перец. Доводим до готовности и отставляем.

На сковороде растапливаем масло, добавляем муку. Перемешиваем до полного соединения.

Вливаем молоко и добавляем специи. Варим, постоянно помешивая, пока соус не загустеет.

В форму выкладываем большую часть макарон. Поливаем половиной бешамеля.

Сверху выкладываем мясо, остальные макароны, поливаем все соусом. Сверху посыпаем сыром и орегано.

Выпекаем 25 минут при 180 градусах. После запекания посыпаем щепоткой орегано.

Приятного аппетита!