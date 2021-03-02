Елизавета Глинская поделилась рецептом вкусного десерта заварных колец с кремом – невероятная вкуснятина!

Талантливая кондитерка Лиза Глинская подготовила для читателей вкусный и любимый многими рецепт десерта: заварные кольца со сливочно-карамельным кремом.

Читайте также Торт "Полено" из домашнего слоеного теста по рецепту Лизы Глинской

Кондитерка уверена, что именно этот сладкий десерт станет вашим любимым, если раньше вы его еще не пробовали. Начинкой для заварных колец могут быть и другие кремы: заварной, шоколадный, сливочный, можно добавлять свежие фрукты и ягоды.

Однако, Лиза Глинская уверяет, что эта начинка из сливок и карамели влюбит вас в себя с первой ложки!

Как приготовить тесто на заварные кольца

Ингредиенты:

– 125 мл молока 2,5%;

– 125 мл воды;

– 2 г соли;

– 10 г сахара,

– 100 г сливочного масла;

– 150 г муки;

– 250 г яиц.

В большую кастрюлю отправьте воду, молоко, сливочное масло, соль и сахар – доводим до кипения. Когда молочная смесь закипела, всыпьте в нее муку и перемешайте. Если вы будете готовить заварное тесто в комбайне – высыпьте муку в его чашу и залейте кипящей смесью из молока и сливочного масла, и вымешивайте с помощью насадки "Весло". Перемешайте тесто лопаткой до образования тонкой корочки на дне кастрюли – 2-3 минуты будет достаточно. Если вы готовите тесто в комбайне, отправьте его из чаши в кастрюлю и просушите подобно тому, как в приготовлении теста в кастрюле – до образования корочки. Охладите тесто до 40-50 градусов. При постоянном помешивании добавляйте в заварное тесто предварительно процеженные через сито яйца, или сбитые до однородности миксером, тоненькой струйкой. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой открытая звезда. Подготовьте противень для выпечки заварных колец, укройте его пергаментом для выпечки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Отсадите кольца на противень, смажьте яйцом и посыпьте дополнительно миндальными хлопьями и сахарной пудрой (см. видео). Первые 20-25 минут выпекайте заварные кольца при температуре 180 градусов, следующие 20 минут выпекайте при 160 градусах. Полностью охладите готовые заварные кольца при комнатной температуре.

Как приготовить крем для заварных колец

Ингредиенты:

– 200 г сыра Маскарпоне;

– 200 г вареного сгущенного молока

– 50 мл сливок 33%;

Для приготовления крема соедините все ингредиенты в чаше комбайна и взбейте их до однородной массы и устойчивых пиков. Переложите крем в кондитерский мешок с круглой насадкой. С помощью ножа-пилы или ножа для хлеба разрежьте вдоль заварные кольца, начините кремом и закройте верхушкой выпечки. Присыпьте сахарной пудрой готовые заварные кольца и подавайте их к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить заварные кольца с кремом – рецепт с видео: