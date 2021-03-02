Єлизавета Глінська поділилась рецептом смачного десерту заварних кілець з кремом – неймовірна смакота!

Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів смачний та улюблений багатьма рецепт десерту: заварні кільця з вершково-карамельним кремом.

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Кондитерка впевнена, що саме цей солодкий десерт стане вашим улюбленим, якщо раніше ви його ще не куштували. Начинкою для заварних кілець можуть бути й інші креми: заварний, шоколадний, вершковий, можна також додавати свіжі фрукти та ягоди.

Проте, Ліза Глінська запевняє, що ця начинка з вершків та карамелі закохає вас в себе з першої ложки!

Як приготувати тісто на заварні кільця

Інгредієнти:

– 125 мл молока 2,5%;

– 125 мл води;

– 2 г солі;

– 10 г цукру;

– 100 г вершкового масла;

– 150 г борошна;

– 250 г яєць.

У велику каструлю відправте воду, молоко, вершкове масло, сіль та цукор – доводимо до кипіння. Коли молочна суміш закипіла, всипте до неї борошно та перемішайте. Якщо ви готуватимете заварне тісто у комбайні – висипте борошно в його чаші та залийте киплячою сумішшю з молока та вершкового масла й вимішуйте за допомогою насадки "Весло". Перемішайте тісто лопаткою до утворення тонкою скоринки на дні каструлі – 2-3 хвилини буде достатньо. Якщо ви готуєте тісто в комбайні, відправте його з чаші до каструлі та просушіть аналогічно як у приготуванні тіста в каструлі – до утворення скоринки. Охолодіть тісто до 40-50 градусів. При постійному помішуванні додавайте в заварне тісто попередньо процідженні через сито яйця, або збитті до однорідності міксером, тоненькою цівкою. Перекладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою відкрита зірка. Підготуйте деко для випікання заварних кілець, вкрийте його пергаментом для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів. Відсадіть кільця на деко, змастіть яйцем та посипте додатково мигдалевими пластівцями та цукровою пудрою (див. у відео). Перші 20-25 хвилин випікайте заварні кільця при температурі 180 градусів, наступні 20 хвилин випікайте при 160 градусах. Повністю охолодіть готові заварні кільця при кімнатній температурі.

Як приготувати крем для заварних кілець

Інгредієнти:

– 200 г сиру Маскарпоне;

– 200 г вареного згущеного молока;

– 50 мл вершків 33%;

Для приготування крему з'єднайте всі інгредієнти у чаші комбайну та збийте їх до однорідної маси та стійких піків. Перекладіть крем до кондитерського мішка з круглою насадкою. За допомогою ножа-пилки або ножа для хліба розріжте повздовж заварні кільця, начиніть кремом та закрийте верхівкою випічки. Присипте цукровою пудрою готові заварні кільця та подавайте їх до столу. Смачного!

Як приготувати заварні кільця з кремом – рецепт з відео: