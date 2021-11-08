На завтрак, обед и ужин – с чем есть буррату, чтобы было вкусно

Если вы еще не пробовали буррату, но вам нравятся другие традиционные итальянские сыры, как моцарелла – смело покупайте ее в магазине. Вы будете приятно удивлены вкусом бурраты, а мы поможем с идеями блюда из этого мягкого сыра.

Буррата – это традиционный итальянский вид мягкого сыра, который хранится в рассоле. Ее готовят из буйволиного или коровьего молока и сливок.

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Этот вид сыра особенно нежный на вкус и по консистенции. Сверху шарик бурраты имеет плотную оболочку, напоминающую моцареллу, но в середине вас ждет настоящая кремообразная серединка.

Буррату можно смело подавать на завтрак, обед и ужин к овощам, фруктам или же есть сразу вилкой без дополнительных ингредиентов.

Итак, с чем есть буррату, чтобы было вкусно и разнообразно – варианты блюд:

Завтрак



Завтрак с бурратой / Фото Яны Станишевской

Чтобы приготовить сытный и питательный завтрак и задействовать в нем буррату вам необходимо выбрать любимые овощи: помидоры черри, редис, добавить нарезанный авокадо и немного свежего салата (идеально подойдет салатный микс).

Чтобы насытить организм полезными белками – отварите куриные яйца. Обильно поперчите овощи, посолите яйца и выложите на тарелку с нарезанной кусочками бурратой. Полезный завтрак готов!

Обед



Крем-суп с бурратой / Фото Яны Станишевской

Буррату не обязательно нарезать кусочками, ее можно подавать к столу целой. К примеру, приготовьте на обед крем-суп из запеченных сладких перцев и в центре тарелки выложите шарик сыра. Блюдо приобретет изысканный вид и будет смаковать словно из ресторана.

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Ужин



Свежий сладкий салат / Фото Яны Станишевской

Буррата в одном блюде с кислой клубникой, арбузом и помидорами – взрывное сочетание вкусов. Ваши рецепторы будут в восторге, а организм поблагодарит за легкий и питательный ужин.