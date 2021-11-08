Бурата – це традиційний італійський вид м'якого сиру, який зберігається в розсолі. Її готують з буйволячого або коров'ячого молока та вершків.

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Цей вид сиру особливо ніжний на смак та за консистенцією. Зверху кулька бурати має щільну оболонку, що нагадує моцарелу, але в середині на вас чекає справжня кремоподібна серединка.

Бурату можна сміло подавати на сніданок, обід чи вечерю до овочів, фруктів або ж їсти одразу виделкою без додаткових інгредієнтів.

Отож, з чим їсти бурату, щоб було смачно та різноманітно – варіанти страв:

Сніданок



Сніданок з буратою / Фото Яни Станішевської

Щоб приготувати ситний та поживний сніданок й задіяти в ньому бурату вам необхідно обрати улюблені овочі: помідори чері, редиску, додати нарізаний авокадо та трішки свіжого салату (ідеально підійде салатний мікс).

Щоб наситити організм корисними білками – відваріть курячі яйця. Рясно поперчіть овочі, посоліть яйця та викладіть на тарілку з нарізаною шматочками буратою. Корисний сніданок готовий!

Обід



Крем-суп з буратою / Фото Яни Станішевської

Бурату не обов'язково нарізати шматочками, її можна подавати до столу цілою. До прикладу, приготуйте на обід крем-суп із запечених солодких перців та в центрі тарілки викладіть кульку сиру. Страва набуде вишуканого вигляду та смакуватиме наче з ресторану.

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Вечеря



Свіжий солодкий салат / Фото Яни Станішевської

Бурата в одній страві з кислою полуницею, кавуном та помідорами – вибухове поєднання смаків. Ваші рецептори будуть в захваті, а організм подякує за легку та поживну вечерю.