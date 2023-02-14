Самые романтические завтраки ко Дню святого Валентина
Источник:инстаграмм audreysaurus
Выражать свои чувства нужно не в один день в году, но 14 февраля каждый надеется на неожиданный сюрприз. Вкусный завтрак – хорошая идея для хорошего начала Дня влюбленных.
Предлагаем начать День святого Валентина с праздничного завтрака, чтобы обеспечить вашей второй половинке хорошее настроение на весь день. Сделать это не сложно: в тематической подборке рассказываем, как приготовить что-нибудь особенное 14 февраля.
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Нежные панкейки
Время: 30 минут
Порций: 2
Нежные панкейки / Фото Isorepublic
Ингредиенты:
– мука – 240 грамм;
– разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;
– сода – 0.5 чайной ложки;
– ванильный сахар – 1 чайная ложка;
– яйца – 2 штуки;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 360 миллилитров молока;
– сливочное масло – 60 грамм.
Приготовление:
- Сначала растапливаем сливочное масло. Соединяем в миске муку, разрыхлитель, соду, ванильный сахар и соль.
- В другой миске смешиваем яйца с сахаром и добавляем молоко, тщательно перемешиваем до однородности.
- Соединяем все сухие ингредиенты с молочной смесью, смешиваем и добавляем в конце растопленное масло. Все перемешиваем и оставляем тесто на 10-15 минут.
- Жарим панкейки на антипригарной сковороде на малом огне.
- Для подачи можно полить панкейки вкусным сиропом, карамелью или растопленным шоколадом, можно добавить орехи, свежие фрукты или ягоды.
Яичница в тосте
Время: 15 минут
Порций: 1
Быстро и вкусно / Фото Food Network
Ингредиенты:
– ломтик тостового хлеба;
– 1 яйцо;
– 3 столовые ложки сливочного масла;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Вырезаем в центре тостового хлеба сердечко.
- Разогреваем сливочное масло на среднем огне.
- Обжариваем хлеб с одной стороны, добавляем немного масла и переворачиваем хлеб на другую сторону.
- В вырезанное сердце добавляем яйцо, солим и жарим несколько минут.
- Для подачи украсить можно зеленью и свежими овощами.
Сырники с ягодами
Время: 40 минут
Порций: 2
Сырники с ягодами / Prostoway
Ингредиенты:
– 400 грамм домашнего творога;
– 2 яйца;
– 1,5 стакана муки;
– 6 – 8 грамм ванильного сахара;
– 1/2 пакетика разрыхлителя;
– 1,5 столовой ложки сахара;
– щепотка соли;
– стакан свежих или замороженных ягод.
Приготовление:
- Выкладываем творог в миску и перемешиваем до однородности. Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно все смешиваем.
- Затем добавляем муку и разрыхлитель к сырной массе и хорошо перемешиваем.
- Делаем из творожной массы небольшие сырнички, добавляем внутрь немного ягод и формируем шарики, придавая форму сырнику.
- Обжариваем сырники на масле или сливочном масле до золотистой корочки.
- Подавать можно со сметаной или вареньем. По желанию посыпать сахарной пудрой.