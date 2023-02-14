Предлагаем начать День святого Валентина с праздничного завтрака, чтобы обеспечить вашей второй половинке хорошее настроение на весь день. Сделать это не сложно: в тематической подборке рассказываем, как приготовить что-нибудь особенное 14 февраля.

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Нежные панкейки

Время: 30 минут

Порций: 2

Нежные панкейки / Фото Isorepublic

Приготовление:

  • Сначала растапливаем сливочное масло. Соединяем в миске муку, разрыхлитель, соду, ванильный сахар и соль.
  • В другой миске смешиваем яйца с сахаром и добавляем молоко, тщательно перемешиваем до однородности.
  • Соединяем все сухие ингредиенты с молочной смесью, смешиваем и добавляем в конце растопленное масло. Все перемешиваем и оставляем тесто на 10-15 минут.
  • Жарим панкейки на антипригарной сковороде на малом огне.
  • Для подачи можно полить панкейки вкусным сиропом, карамелью или растопленным шоколадом, можно добавить орехи, свежие фрукты или ягоды.

Яичница в тосте

Время: 15 минут

Порций: 1

Быстро и вкусно / Фото Food Network

Приготовление:

  • Вырезаем в центре тостового хлеба сердечко.
  • Разогреваем сливочное масло на среднем огне.
  • Обжариваем хлеб с одной стороны, добавляем немного масла и переворачиваем хлеб на другую сторону.
  • В вырезанное сердце добавляем яйцо, солим и жарим несколько минут.
  • Для подачи украсить можно зеленью и свежими овощами.

Сырники с ягодами

Время: 40 минут

Порций: 2

Сырники с ягодами / Prostoway

Приготовление:

  • Выкладываем творог в миску и перемешиваем до однородности. Добавляем яйца, сахар, ванильный сахар и соль, тщательно все смешиваем.
  • Затем добавляем муку и разрыхлитель к сырной массе и хорошо перемешиваем.
  • Делаем из творожной массы небольшие сырнички, добавляем внутрь немного ягод и формируем шарики, придавая форму сырнику.
  • Обжариваем сырники на масле или сливочном масле до золотистой корочки.
  • Подавать можно со сметаной или вареньем. По желанию посыпать сахарной пудрой.