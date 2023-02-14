Предлагаем начать День святого Валентина с праздничного завтрака, чтобы обеспечить вашей второй половинке хорошее настроение на весь день. Сделать это не сложно: в тематической подборке рассказываем, как приготовить что-нибудь особенное 14 февраля.

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Нежные панкейки

Время: 30 минут

Порций: 2

Нежные панкейки / Фото Isorepublic

Ингредиенты:

– мука – 240 грамм;

– разрыхлитель – 1,5 чайной ложки;

– сода – 0.5 чайной ложки;

– ванильный сахар – 1 чайная ложка;

– яйца – 2 штуки;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 360 миллилитров молока;

– сливочное масло – 60 грамм.

Приготовление:

Сначала растапливаем сливочное масло. Соединяем в миске муку, разрыхлитель, соду, ванильный сахар и соль.

В другой миске смешиваем яйца с сахаром и добавляем молоко, тщательно перемешиваем до однородности.

Соединяем все сухие ингредиенты с молочной смесью, смешиваем и добавляем в конце растопленное масло. Все перемешиваем и оставляем тесто на 10-15 минут.

Жарим панкейки на антипригарной сковороде на малом огне.

Для подачи можно полить панкейки вкусным сиропом, карамелью или растопленным шоколадом, можно добавить орехи, свежие фрукты или ягоды.

Яичница в тосте

Время: 15 минут

Порций: 1

Быстро и вкусно / Фото Food Network

Ингредиенты:

– ломтик тостового хлеба;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вырезаем в центре тостового хлеба сердечко.

Разогреваем сливочное масло на среднем огне.

Обжариваем хлеб с одной стороны, добавляем немного масла и переворачиваем хлеб на другую сторону.

В вырезанное сердце добавляем яйцо, солим и жарим несколько минут.

Для подачи украсить можно зеленью и свежими овощами.

Сырники с ягодами

Время: 40 минут

Порций: 2

Сырники с ягодами / Prostoway

Ингредиенты:

– 400 грамм домашнего творога;

– 2 яйца;

– 1,5 стакана муки;

– 6 – 8 грамм ванильного сахара;

– 1/2 пакетика разрыхлителя;

– 1,5 столовой ложки сахара;

– щепотка соли;

– стакан свежих или замороженных ягод.

Приготовление: