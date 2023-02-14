Пропонуємо розпочати День святого Валентина зі святкового сніданку, аби забезпечити вашій другій половинці хороший настрій на весь день. Зробити це не складно: у тематичній добірці розповідаємо, як приготувати щось особливе 14 лютого.
Читайте також Романтична вечеря у середземноморському стилі із готовими стравами від LaStrava
Ніжні панкейки
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Ніжні панкейки / Фото Isorepublic
Приготування:
- Спершу розтоплюємо вершкове масло. З’єднуємо у посудині борошно, розпушувач, соду, ванільний цукор та сіль.
- В іншій посудині змішуємо яйця з цукром і додаємо молоко, ретельно перемішуємо до однорідності.
- Об’єднуємо всі сухі інгредієнти з молочною сумішшю, змішуємо та додаємо в кінці розтоплене масло. Все перемішуємо та залишаємо тісто на 10 – 15 хвилин.
- Смажимо панкейки на антипригарній сковорідці на малому вогні.
- Для подачі можна полити панкейки смачним сиропом, карамеллю або розтопленим шоколадом, можна додати горіхи, свіжі фрукти або ягоди.
Яєчня в тості
Час: 15 хвилин
Порцій: 1
Швидко та смачно / Фото Food Network
Приготування:
- Вирізаємо в центрі тостового хліба сердечко.
- Розігріваємо вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуємо хліб з одного боку, додаємо ще трохи олії та перевертаємо хліб на інший бік.
- У вирізане серце додаємо яйце, солимо і смажимо декілька хвилин.
- Для подачі прикрасити можна зеленню і свіжими овочами.
Сирники з ягодами
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Сирники з ягодами / Prostoway
Приготування:
- Викладаємо домашній сир у миску та перемішуємо до однорідності. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно все змішуємо.
- Згодом додаємо борошно та розпушувач до сиркової маси та добре перемішуємо.
- Робимо з сирної маси невеликі палянички, додаємо всередину трішки ягід і формуємо кульки, надаючи форму сирника.
- Обсмажуємо сирники на олії або вершковому маслі до золотистої скоринки.
- Подавати можна зі сметаною або варенням. За бажанням притрусіть цукровою пудрою.