Пропонуємо розпочати День святого Валентина зі святкового сніданку, аби забезпечити вашій другій половинці хороший настрій на весь день. Зробити це не складно: у тематичній добірці розповідаємо, як приготувати щось особливе 14 лютого.

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Ніжні панкейки

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Ніжні панкейки / Фото Isorepublic

Приготування:

  • Спершу розтоплюємо вершкове масло. З’єднуємо у посудині борошно, розпушувач, соду, ванільний цукор та сіль.
  • В іншій посудині змішуємо яйця з цукром і додаємо молоко, ретельно перемішуємо до однорідності.
  • Об’єднуємо всі сухі інгредієнти з молочною сумішшю, змішуємо та додаємо в кінці розтоплене масло. Все перемішуємо та залишаємо тісто на 10 – 15 хвилин.
  • Смажимо панкейки на антипригарній сковорідці на малому вогні.
  • Для подачі можна полити панкейки смачним сиропом, карамеллю або розтопленим шоколадом, можна додати горіхи, свіжі фрукти або ягоди.

Яєчня в тості

Час: 15 хвилин

Порцій: 1

Швидко та смачно / Фото Food Network

Приготування:

  • Вирізаємо в центрі тостового хліба сердечко.
  • Розігріваємо вершкове масло на середньому вогні. Обсмажуємо хліб з одного боку, додаємо ще трохи олії та перевертаємо хліб на інший бік.
  • У вирізане серце додаємо яйце, солимо і смажимо декілька хвилин.
  • Для подачі прикрасити можна зеленню і свіжими овочами.

Сирники з ягодами

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Сирники з ягодами / Prostoway

Приготування:

  • Викладаємо домашній сир у миску та перемішуємо до однорідності. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та сіль, ретельно все змішуємо.
  • Згодом додаємо борошно та розпушувач до сиркової маси та добре перемішуємо.
  • Робимо з сирної маси невеликі палянички, додаємо всередину трішки ягід і формуємо кульки, надаючи форму сирника.
  • Обсмажуємо сирники на олії або вершковому маслі до золотистої скоринки.
  • Подавати можна зі сметаною або варенням. За бажанням притрусіть цукровою пудрою.