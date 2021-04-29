Заботясь о своем здоровье, соблюдая все рекомендации специалистов ВОЗ, Минздрава, ассоциаций диетологов, мы можем себе навредить. Как не ошибиться в выборе продуктов – читайте об этом далее.

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Какая пища считается полезной

Мы давно уже, как отченаш, изучили, что полезная еда:

природного происхождения (не генетически модифицированная);

с низкой степенью переработки;

богата микро- и макроэлементами и биоактивными веществами;

легко усваивается;

не провоцирует воспалительных процессов;

содержит минимум соли, свободных сахаров и трансжиров;

без усилителей вкуса, консервантов и искусственных заменителей сахара.

По утверждению экспертов ВОЗ, если так питаться постоянно и при этом следить за размером порций и не забывать про физические нагрузки, существенно снижается риск развития сахарного диабета, атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемии, инфаркта миокарда, инсульта и рака – болезней, которые принесла нам цивилизация.

Как и когда полезные продукты становятся вредными

Известно, что жарка или запекание с большим количеством жира превращают даже самый здоровый продукт в нездоровый. Однако важно не только это. Между полезными и безопасными продуктами потребители часто ставят знак равенства, не учитывая, что безопасность пищевых продуктов должна поддерживаться не только на этапе их хранения, кулинарной обработки и после приготовления, но и на этапе выращивания (производства).

Возьмем, к примеру, рыбу. Жирная морская рыба – один из самых здоровых продуктов, который специалисты Министерства здравоохранения Украины рекомендуют потреблять дважды-трижды в неделю.

Между тем некоторые виды рыбы содержат значительное количество ртути, которая является токсичным веществом. В основном это крупные хищные рыбы (например, тунец), которые питаются мелкой рыбой. В мелкой также содержится ртуть, хотя и в незначительном количестве.

Но по принципу биоаккумуляции на каждой следующей ступени пищевой пирамиды концентрация вредных веществ возрастает. Вот и получается, что человек как будто и заботится о своем здоровье, но регулярно травит организм токсичным веществом, которое очень медленно выводится из организма.

Жирная морская рыба – один из самых здоровых продуктов / Фото Shutterstock

Растительная продукция может быть загрязнена пестицидами, с помощью которых сельхозпроизводители борются с сорняками, насекомыми-вредителями и патогенными грибами. Если же ее вырастили на почвах, которые медленно самоочищаются, она может содержать соли тяжелых металлов (в частности, кадмия, свинца или той же ртути), которые даже в минимальном количестве оказывают разрушительное воздействие на организм. Загрязняют растительную продукцию также искусственные удобрения, например азотные, которые ускоряют созревание овощей. (Отсюда и нитраты в ранних овощах.) То есть теоретически те же огурец или помидор – полезны, а на самом деле оказываются опасными.

То же самое – с животной продукцией. У недобросовестных производителей она может содержать гормоны роста и антибиотики. Гормоны используются для ускорения роста и повышения продуктивности скота, птицы, рыбы. И больше всего таких гормонов мы потребляем с коровьим молоком – от 60 до 80% от их общего количества, что поступает в наш организм извне.

А вот к антибиотикам производители прибегают для профилактики и лечения заболеваний у животных и птицы. Должны констатировать, что антимикробные препараты в целом широко применяются в сельском хозяйстве, ведь бактерии поражают все живое на Земле, животный и растительный мир. Между тем и те и те вещества представляют опасность для здоровья человека.

Регулярное потребление продукции с содержанием гормонов повышает риск образования гормонозависимых опухолей, которые долго, дорого и не всегда успешно лечатся. Антибактериальные же препараты формируют у опасных микроорганизмов антибиотикорезистентность. Бактерии приспосабливаются к веществам, которыми производители "пичкают" животных и даже пчел, поэтому при инфицировании такими "закаленными" патогенами привычное лечение на нас уже не действует. Это увеличивает медицинские расходы, продолжительность госпитализационного периода и, что самое страшное, повышает уровень смертности.

Как отмечают эксперты ВОЗ, развитие устойчивости к антибиотикам является естественной способностью бактерий. Однако активное использование этих препаратов в животноводстве, а также их неконтролируемый прием нами во время лечения усиливают эту способность микроорганизмов – нам во вред.

Выбирайте полезное / Фото Shutterstock

Как подбирать полезные продукты

Чтобы на вашем столе всегда были действительно безопасные, полезные продукты, придерживайтесь этих шесть простых правил:

Никогда не покупайте продукты на стихийных рынках. Принимая ту же птицу "с рук", вы не имеете никаких гарантий того, что эта курица не болела и ее не лечили антибиотиками. А тем более вы не можете быть уверены в свежести тушки и в том, что она не заражена кишечной палочкой или сальмонеллой.

Принимая ту же птицу "с рук", вы не имеете никаких гарантий того, что эта курица не болела и ее не лечили антибиотиками. А тем более вы не можете быть уверены в свежести тушки и в том, что она не заражена кишечной палочкой или сальмонеллой. Заведения торговли (в частности, агропродовольственные рынки, фирменные магазины) к продаже допускают только ту продукцию, которая прошла ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается выводом ее лабораторного исследования. Помните: как потребитель вы имеете право требовать все документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Всегда обращайте внимание на срок годности . Если возникли сомнения (дата нечетко проставлена, полустерта) – откажитесь от покупки.

. Если возникли сомнения (дата нечетко проставлена, полустерта) – откажитесь от покупки. Делая покупку, требуйте чек. Храните его , если приобрели продукцию высокой группы риска: мясные, молочные, рыбные продукты, кондитерские изделия с кремом и яйцами. Этот документ – доказательство того, что вы купили именно этот продукт, именно в этот день и именно в этом месте.

, если приобрели продукцию высокой группы риска: мясные, молочные, рыбные продукты, кондитерские изделия с кремом и яйцами. Этот документ – доказательство того, что вы купили именно этот продукт, именно в этот день и именно в этом месте. Если нашли производителя, качеством продукции которого вы довольны, не экспериментируйте – покупайте то, в чем уверены . Если не нашли нужный продукт в привычном месте, не поленитесь пройти 200 – 300 метров до другого магазина или супермаркета.

. Если не нашли нужный продукт в привычном месте, не поленитесь пройти 200 – 300 метров до другого магазина или супермаркета. Внимательно читайте, что написано на этикетках. Закон Украины "О защите прав потребителей" требует от производителей указывать на упаковке всю необходимую информацию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе сведения о содержании вредных веществ, а также наносить на товар отметку о наличии в его составе генетически-модифицированных организмов.

Обратите внимание: закон не требует, например, от производителей мяса птицы, уведомлять потребителей о наличии антибиотиков в составе их продукции, если содержание этих веществ не превышает допустимого уровня. Но если на упаковке есть маркировка, что птица "без антибиотиков", то будьте уверены, что это действительно свидетельствует об их отсутствии в мясе.