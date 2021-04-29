Дбаючи про своє здоров'я, дотримуючись усіх рекомендацій фахівців ВООЗ, МОЗ, асоціацій дієтологів, ми можемо собі зашкодити. Як не помилитися у виборі продуктів – читайте про це далі.

До теми Тарілка здорового харчування: як їсти щодня, щоб залишатися здоровим

Яка їжа вважається корисною

Ми давно вже, як отченаш, вивчили, що корисна їжа:

природного походження (не генетично модифікована);

із низьким ступенем переробки;

багата на мікро- й макроелементи та біоактивні речовини;

легко засвоюється;

не провокує запальних процесів;

містить мінімум солі, вільних цукрів та трансжирів;

без підсилювачів смаку, консервантів і штучних замінників цукру.

За твердженням експертів ВООЗ, якщо так харчуватися постійно й при цьому стежити за розміром порцій та не забувати про фізичні навантаження, суттєво знижується ризик розвитку цукрового діабету, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ішемії, інфаркту міокарда, інсульту та раку – хвороб, які принесла нам цивілізація.

Як і коли корисні продукти стають шкідливими

Відомо, що смаження чи запікання з великою кількістю жиру перетворюють навіть найздоровіший продукт на нездоровий. Проте важливим є не лише це. Між корисними та безпечними продуктами споживачі часто ставлять знак рівності, не враховуючи, що безпечність харчових продуктів має підтримуватися не лише на етапі їх зберігання, кулінарної обробки та після приготування, а й на етапі вирощування (виробництва).

Візьмімо, наприклад, рибу. Жирна морська риба – один із найздоровіших продуктів, який фахівці Міністерства охорони здоров'я України рекомендують споживати двічі-тричі на тиждень.

Тим часом деякі види риби містять значну кількість ртуті, яка є токсичною речовиною. Здебільшого це великі хижі риби (як-от тунець), які харчуються дрібною рибою. У дрібній також міститься ртуть, хоча й у незначній кількості.

Але за принципом біоакумуляції на кожній наступній сходинці харчової піраміди концентрація шкідливих речовин зростає. От і виходить, що людина наче й дбає про своє здоров'я, але регулярно труїть організм токсичною речовиною, яка дуже повільно виводиться з організму.

Жирна морська риба – один із найздоровіших продуктів / Фото Shutterstock

Рослинна продукція може бути забруднена пестицидами, за допомогою яких сільгоспвиробники борються з бур'янами, комахами-шкідниками та патогенними грибами. Якщо ж її було вирощено на ґрунтах, що повільно самоочищаються, вона може містити солі важких металів (зокрема, кадмію, свинцю чи тієї ж ртуті), які навіть у мінімальній кількості справляють руйнівний вплив на організм. Забруднюють рослинну продукцію також штучні добрива, наприклад азотні, які прискорюють дозрівання городини. (Звідси й нітрати у ранніх овочах.) Тобто теоретично ті ж огірок чи помідор – корисні, а на насправді виявляються небезпечними.

Те саме – із тваринною продукцією. У недобросовісних виробників вона може містити гормони росту та антибіотики. Гормони використовуються для прискорення росту та підвищення продуктивності худоби, птиці, риби. І найбільше таких гормонів ми споживаємо з коров’ячим молоком – від 60 до 80% від їх загальної кількості, що надходить до нашого організму ззовні.

А от до антибіотиків виробники вдаються для профілактики й лікування захворювань у тварин і птиці. Маємо констатувати, що антимікробні препарати загалом широко застосовуються в сільському господарстві, адже бактерії вражають усе живе на Землі, тваринний та рослинний світ. Тим часом і ті й ті речовини становлять небезпеку для здоров'я людини.

Регулярне споживання продукції з умістом гормонів підвищує ризик утворення гормонозалежних пухлин, які довго, дорого й не завжди успішно лікуються. Антибактеріальні ж препарати формують у небезпечних мікроорганізмів антибіотикорезистентність. Бактерії пристосовуються до речовин, якими виробники "шпигують" тварин і навіть бджіл, тож при інфікуванні такими “загартованими” патогенами звичне лікування на нас уже не діє. Це збільшує медичні витрати, тривалість госпіталізаційного періоду і, що найстрашніше, підвищує рівень смертності.

Як зазначають експерти ВООЗ, розвиток стійкості до антибіотиків є природною здатністю бактерій. Однак активне використання цих препаратів у тваринництві, а також їх неконтрольований прийом нами під час лікування посилюють цю здатність мікроорганізмів – нам на шкоду.

Обирайте корисне / Фото Shutterstock

Як добирати корисні продукти

Щоб на вашому столі завжди були справді безпечні, корисні продукти, дотримуйтеся цих шість простих правил:

Ніколи не купуйте продукти на стихійних ринках . Беручи ту ж птицю "з рук", ви не маєте жодних гарантій того, що ця курка не хворіла і її не лікували антибіотиками. А тим паче ви не можете бути впевнені у свіжості тушки й у тому, що вона не заражена кишковою паличкою чи сальмонелою.

. Беручи ту ж птицю "з рук", ви не маєте жодних гарантій того, що ця курка не хворіла і її не лікували антибіотиками. А тим паче ви не можете бути впевнені у свіжості тушки й у тому, що вона не заражена кишковою паличкою чи сальмонелою. Заклади торгівлі (зокрема, агропродовольчі ринки, фірмові магазини) до продажу допускають лише ту продукцію, яка пройшла ветеринарно-санітарний контроль і супроводжується відповідним висновком її лабораторного дослідження. Пам'ятайте: як споживач, ви маєте право вимагати всі документи, що підтверджують якість і безпечність товару .

. Завжди звертайте увагу на термін придатності . Якщо виникли сумніви (дата нечітко проставлена, напівстерта) – відмовтеся від покупки.

. Якщо виникли сумніви (дата нечітко проставлена, напівстерта) – відмовтеся від покупки. Роблячи покупку, вимагайте чек. Зберігайте його , якщо придбали продукцію високої групи ризику: м'ясні, молочні, рибні продукти, кондитерські вироби з кремом та яйця. Цей документ – доказ того, що ви купили саме цей продукт, саме цього дня й саме в цьому місці.

, якщо придбали продукцію високої групи ризику: м'ясні, молочні, рибні продукти, кондитерські вироби з кремом та яйця. Цей документ – доказ того, що ви купили саме цей продукт, саме цього дня й саме в цьому місці. Якщо знайшли виробника, якістю продукції якого ви задоволені, не експериментуйте – купуйте те, у чому впевнені . Якщо не знайшли потрібний продукт у звичному місці, не полінуйтеся пройти 200 – 300 метрів до іншого магазину чи супермаркету.

. Якщо не знайшли потрібний продукт у звичному місці, не полінуйтеся пройти 200 – 300 метрів до іншого магазину чи супермаркету. Уважно читайте, що написано на етикетках. Закон України "Про захист прав споживачів" вимагає від виробників зазначати на упаковці всю необхідну інформацію відповідно до чинних нормативно-правових актів, у тому числі відомості про вміст шкідливих речовин, а також наносити на товар позначку про наявність у його складі генетично-модифікованих організмів.

Зверніть увагу: закон не вимагає, наприклад, від виробників м'яса птиці, повідомляти споживачів про наявність антибіотиків у складі їхньої продукції, якщо вміст цих речовин не перевищує допустимого рівня. Але якщо на упаковці є маркування, що птиця "без антибіотиків", то будьте певні, що це дійсно свідчить про їх відсутність у м’ясі.