В США каждые пять лет Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство сельского хозяйства публикуют рекомендации по здоровому питанию населения, которые обновляются на основе научных статей, статистических данных собранных в течение этих лет.

Нутрициолог Ольга Дорош опубликовала на своей странице в инстаграм, какие продукты стоит включить в свой рацион.

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Согласно рекомендациям по питанию на 2020–2025 в ежедневном рационе должно быть 85% высокой нутритивной ценности следующих групп продуктов:

овощи и фрукты – зелень, ягоды, зеленый горошек, спаржа, стручковая фасоль, грибы;

белковые продукты – мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты;

жиры – масла, семечки, орехи, рыба, желтки, молочные продукты;

зерновые – цельные крупы;

бобовые – фасоль, нут, чечевица.

Овощи

Эти продукты в следует ограничить:

сахар, мед, соки, фреши;

соль;

обработанное мясо – бекон, колбасные изделия;

продукты с низкой нутритивной ценностью – рафинированные продукты;

насыщенные жиры (включая кокосовое масло), трансжиры.

Важно получать удовольствие от пищи (цефальна или мозговая фаза пищи), которая должна быть для вас вкусной, тогда – здоровое питание и здоровое пищевое поведение. Попробуйте искать вкусные рецепты для себя, сочетание, наконец – лучше не есть продукты, которые вызывают отвращение

Стоит отметить в здоровом рационе должны быть продукты богатые кальцием, железом, пищевыми волокнами и витамином Д.

Пример порций/instagram.com/olhadorosh

Кроме того, следует использовать метод тарелки для контроля порций и сбалансированного рациона.