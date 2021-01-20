Здоровое питание: продукты, которые следует включить в свой рацион
В США каждые пять лет Министерство здравоохранения и социальных служб и Министерство сельского хозяйства публикуют рекомендации по здоровому питанию населения, которые обновляются на основе научных статей, статистических данных собранных в течение этих лет.
Нутрициолог Ольга Дорош опубликовала на своей странице в инстаграм, какие продукты стоит включить в свой рацион.
Читайте также Сезонные продукты января: чем лучше всего питаться зимой
Согласно рекомендациям по питанию на 2020–2025 в ежедневном рационе должно быть 85% высокой нутритивной ценности следующих групп продуктов:
- овощи и фрукты – зелень, ягоды, зеленый горошек, спаржа, стручковая фасоль, грибы;
- белковые продукты – мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочные продукты;
- жиры – масла, семечки, орехи, рыба, желтки, молочные продукты;
- зерновые – цельные крупы;
- бобовые – фасоль, нут, чечевица.
Овощи
Эти продукты в следует ограничить:
- сахар, мед, соки, фреши;
- соль;
- обработанное мясо – бекон, колбасные изделия;
- продукты с низкой нутритивной ценностью – рафинированные продукты;
- насыщенные жиры (включая кокосовое масло), трансжиры.
Важно получать удовольствие от пищи (цефальна или мозговая фаза пищи), которая должна быть для вас вкусной, тогда – здоровое питание и здоровое пищевое поведение. Попробуйте искать вкусные рецепты для себя, сочетание, наконец – лучше не есть продукты, которые вызывают отвращение
Стоит отметить в здоровом рационе должны быть продукты богатые кальцием, железом, пищевыми волокнами и витамином Д.
Пример порций/instagram.com/olhadorosh
Кроме того, следует использовать метод тарелки для контроля порций и сбалансированного рациона.
Поделиться новостью