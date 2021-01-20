У США кожні п'ять років Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб і Міністерство сільського господарства публікують рекомендації щодо здорового харчування населення, які оновлюються на основі наукових статей, статистичних даних зібраних впродовж цих років.

Нутриціологиня Ольга Дорош опублікувала на своїй сторінці в інстаграм, які продукти варто включити до свого раціону.

Читайте також Сезонні продукти січня: чим краще харчуватись зимою

Згідно рекомендацій з харчування на 2020-2025 років в щоденному раціоні має бути 85% високої нутрітивної цінності з наступних груп продуктів:

овочі та фрукти – зелень, ягоди, зелений горошок, спаржа, стручкова квасоля, гриби;

білкові продукти – м'ясо, риба, морепродукти, яйця, молочні продукти;

жири – олії, насіння, горіхи, риба, жовтки, молочні продукти;

зернові – цільні крупи;

бобові – квасоля, нут, сочевиця.

Овочі

Ці продукти до варто обмежити:

додані цукри – цукор, мед, соки, фреші;

сіль;

оброблене м'ясо – бекон, ковбасні вироби;

продукти з низькою нутрієтивною цінністю – рафіновані продукти;

насичені жири (включно кокосову олію), транс-жири.

Важливо отримувати задоволення від іжі (цефальна або мозкова фаза іжі), яка має бути для нас смачною, тоді – здорове харчування і здорова харчова поведінка. Спробуйте шукати смачні рецепти для себе, поєднання, зрештою – краще не їсти продукт, що викликає відразу, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити в здоровому раціоні повинні бути продукти багаті кальцієм, залізом, харчовими волокнами та вітаміном Д.

Приклад порцій/instagram.com/olhadorosh

Крім того, варто використовувати метод тарілки для контролю порцій і збалансованого раціону.