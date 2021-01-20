Сезонные продукты января – чем лучше всего питаться зимой
Не мандаринами едиными богат месяц январь – попробуйте приготовить дома салат из редьки, голубцы из савойской капусты или пиццу с артишоками.
Январь богат овощами, корнеплодами и цитрусовыми. Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.
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Smachno News подготовил для вас список сезонных продуктов января, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.
Сезонные продукты января или, что же есть зимой
– цикорий салатный
Из цикория салатного можно приготовить вкусные и свежие салаты на обед или ужин просто порвав листья руками.
Цикорий салатный
– савойская капуста
Из савойской капусты можно приготовить как разнообразные свежие салаты, так и завернуть в них традиционные украинские голубцы.
Савойская капуста
– красная капуста
Из красной капусты получаются вкусные салаты, если добавить к ней сметанку или домашний майонез и немного зеленого горошка.
Красная капуста
– брюссельская капуста
Лучше всего этот продукт подходит со сливками и панировочными сухарями обжаренными на сковороде. Также из брюссельской капусты получаются вкусные овощные супы. Брюссельская капуста
– белокачанная капуста
Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом.
Белокачанная капуста
– лук шалот
Приготовьте из лука шалот зажарку к мясу, луковый суп или нарежьте к овощному салату.
Лук шалот
– репа
Из репы обычно готовят салаты с яйцом и домашним майонезом или добавляют в овощное рагу.
Репа фиолетовая
– артишоки
Артишоки – дорогой продукт с которым нужно бережно обращаться и уметь правильно их почистить. Их можно добавлять к пицце, готовить со сливками или консервировать.
Артишоки
– пастернак
Известный корнеплод, который часто недооценивают. Приготовьте из него и картофеля пюре, тушите с другими овощами или добавляйте в салаты – вы будете поражены прекрасным сочетанием вкусов в блюдах.
Пастернак
– грейпфруты
Из этого кисло-сладкого фрукта тоже можно готовить салаты, как фруктовые, так и к обеденному столу.
Грейпфруты
– мандарины
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Сладкие мандарины добавляют в свежие салаты, фруктовые салаты и торты.
Мандарины Клементин
– апельсины
Апельсины используют как в маринадах для птицы, начиняют ими утку, готовят салаты и даже делают цукаты из их кожуры.
Апельсины
– лимоны
Лимоны часто используют для маринада, как соус к салатам, выпекают тарты или просто добавляют в чай.
Лимоны
– груши
Из груш тоже можно делать салаты, они прекрасно сочетаются со свежими листьями шпината, выпекают сладкие тарты и торты, или отваривают в вине и подают с мороженым.
Груши
– айва
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Прекрасно подходит к мясу, выпечке, также из нее делают варенье или компоты.
Айва
– хурма
Лучше всего смакует без термической обработки в салатах, но из нее можно делать варенье и джемы.
Хурма Азербайджан
– вешенки
Вкуснее всего в подливке или маринованными. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.
Вешенки
Источник: SmachnoNews
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