Не мандаринами едиными богат месяц январь – попробуйте приготовить дома салат из редьки, голубцы из савойской капусты или пиццу с артишоками.

Январь богат овощами, корнеплодами и цитрусовыми. Диетологи утверждают, что лучше всего питаться сезонными продуктами, а не покупать тепличные несезонные вкусности.

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Smachno News подготовил для вас список сезонных продуктов января, которые вы с легкостью можете найти на прилавках магазинов и супермаркетов да еще и по умеренной цене.

Сезонные продукты января или, что же есть зимой

– цикорий салатный

Из цикория салатного можно приготовить вкусные и свежие салаты на обед или ужин просто порвав листья руками.

Цикорий салатный

– савойская капуста

Из савойской капусты можно приготовить как разнообразные свежие салаты, так и завернуть в них традиционные украинские голубцы.

Савойская капуста

– красная капуста

Из красной капусты получаются вкусные салаты, если добавить к ней сметанку или домашний майонез и немного зеленого горошка.

Красная капуста

– брюссельская капуста

Лучше всего этот продукт подходит со сливками и панировочными сухарями обжаренными на сковороде. Также из брюссельской капусты получаются вкусные овощные супы. Брюссельская капуста

– белокачанная капуста

Из белокочанной капусты готовят голубцы, добавляют ее в борщ или тушат с мясом.

Белокачанная капуста

– лук шалот

Приготовьте из лука шалот зажарку к мясу, луковый суп или нарежьте к овощному салату.

Лук шалот

– репа

Из репы обычно готовят салаты с яйцом и домашним майонезом или добавляют в овощное рагу.



Репа фиолетовая

– артишоки

Артишоки – дорогой продукт с которым нужно бережно обращаться и уметь правильно их почистить. Их можно добавлять к пицце, готовить со сливками или консервировать.

Артишоки

– пастернак

Известный корнеплод, который часто недооценивают. Приготовьте из него и картофеля пюре, тушите с другими овощами или добавляйте в салаты – вы будете поражены прекрасным сочетанием вкусов в блюдах.

Пастернак

– грейпфруты

Из этого кисло-сладкого фрукта тоже можно готовить салаты, как фруктовые, так и к обеденному столу.

Грейпфруты

– мандарины

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Сладкие мандарины добавляют в свежие салаты, фруктовые салаты и торты.

Мандарины Клементин

– апельсины

Апельсины используют как в маринадах для птицы, начиняют ими утку, готовят салаты и даже делают цукаты из их кожуры.



Апельсины

– лимоны

Лимоны часто используют для маринада, как соус к салатам, выпекают тарты или просто добавляют в чай.

Лимоны

– груши

Из груш тоже можно делать салаты, они прекрасно сочетаются со свежими листьями шпината, выпекают сладкие тарты и торты, или отваривают в вине и подают с мороженым.

Груши

– айва

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Прекрасно подходит к мясу, выпечке, также из нее делают варенье или компоты.

Айва

– хурма

Лучше всего смакует без термической обработки в салатах, но из нее можно делать варенье и джемы.



Хурма Азербайджан

– вешенки

Вкуснее всего в подливке или маринованными. Искусные хозяйки готовят из них пироги и добавляют в салаты после термической обработки.

Вешенки