Зеленый борщ со щавелем – легкое, но одновременно сытное блюдо, которое придет по вкусу каждому. Вы можете варить его на мясном бульоне или на овощном.
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Относительно яиц – отварите их заранее и подавайте сверху на блюдо или в общую кастрюлю (если уверены, что съедите борщ за сутки). Яйца могут ускорить срок хранения супа.
Зеленый борщ со щавелем: домашний рецепт
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Отварите мясо в воде. Слейте ее и промойте, если это красное мясо, если белое (курица или индейка) можно пропустить этот этап. Просто отварите 30 минут.
- Нарежьте картофель кубиками и залейте чистой водой.
- В бульон добавьте специи: соль, перец и лавровый лист.
- Отдельно обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиками лук. Морковь натрите на терке и обжарьте вместе с луком 10 минут. Добавьте зажарку в бульон.
- Когда вкусы подружились, добавьте нарезанный щавель, проварите его и в конце добавьте нарезанные отварные яйца.
- Еще несколько минут на огне и отставляйте. Оставьте первое блюдо настояться и подавайте к столу со сметанкой.
Приятного тебе аппетита!