Зеленый борщ со щавелем – легкое, но одновременно сытное блюдо, которое придет по вкусу каждому. Вы можете варить его на мясном бульоне или на овощном.

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Относительно яиц – отварите их заранее и подавайте сверху на блюдо или в общую кастрюлю (если уверены, что съедите борщ за сутки). Яйца могут ускорить срок хранения супа.

Зеленый борщ со щавелем: домашний рецепт

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 – 2 картофелины;

– мясо (курятина или говядина);

– пучок щавеля;

– 1 средняя морковь;

– 1 – 2 репчатых лука;

– отварные яйца;

– сметана;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Отварите мясо в воде. Слейте ее и промойте, если это красное мясо, если белое (курица или индейка) можно пропустить этот этап. Просто отварите 30 минут.

Нарежьте картофель кубиками и залейте чистой водой.

В бульон добавьте специи: соль, перец и лавровый лист.

Отдельно обжарьте на сковороде с маслом нарезанный кубиками лук. Морковь натрите на терке и обжарьте вместе с луком 10 минут. Добавьте зажарку в бульон.

Когда вкусы подружились, добавьте нарезанный щавель, проварите его и в конце добавьте нарезанные отварные яйца.

Еще несколько минут на огне и отставляйте. Оставьте первое блюдо настояться и подавайте к столу со сметанкой.

Приятного тебе аппетита!