Зелений борщ зі щавлем – легка, але водночас ситна страва, яка прийде до смаку кожному. Ви можете варити його на м'ясному бульйоні, або на овочевому.
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Щодо яєць – відваріть їх заздалегідь та подавайте зверху на страву, або в загальну каструлю (якщо впевнені, що з'їсте борщ за добу). Яйця можуть пришвидшити термін зберігання супу.
Зелений борщ зі щавлем: домашній рецепт
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Відваріть м'ясо у воді. Злийте її та промийте його, якщо це червоне м'ясо, якщо біле (курятина чи індичка) можна пропустити цей етап. Просто відваріть 30 хвилин.
- Наріжте картоплю кубиками та залийте чистою водою.
- До бульйону додайте спеції: сіль, перець та лавровий лист.
- Окремо обсмажте на сковорідці з олією нарізану кубиками цибулю. Моркву натріть на грубій тертці та обсмажте разом з цибулею 10 хвилин. Додайте засмажку в бульйон.
- Коли смаки подружились додайте нарізаний щавель, проваріть його і в кінці додайте нарізані відварені яйця.
- Ще декілька хвилин на вогні і відставляйте. Залишіть першу страву настоятись і подавайте до столу зі сметанкою.
Смачного!