Зелений борщ зі щавлем – легка, але водночас ситна страва, яка прийде до смаку кожному. Ви можете варити його на м'ясному бульйоні, або на овочевому.

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Щодо яєць – відваріть їх заздалегідь та подавайте зверху на страву, або в загальну каструлю (якщо впевнені, що з'їсте борщ за добу). Яйця можуть пришвидшити термін зберігання супу.

Зелений борщ зі щавлем: домашній рецепт

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 – 2 картоплини;

– м'ясо (курятина або яловичина);

– пучок щавлю;

– 1 середня морква;

– 1 – 2 ріпчасті цибулі;

– відварені яйця;

– сметана;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відваріть м'ясо у воді. Злийте її та промийте його, якщо це червоне м'ясо, якщо біле (курятина чи індичка) можна пропустити цей етап. Просто відваріть 30 хвилин.

Наріжте картоплю кубиками та залийте чистою водою.

До бульйону додайте спеції: сіль, перець та лавровий лист.

Окремо обсмажте на сковорідці з олією нарізану кубиками цибулю. Моркву натріть на грубій тертці та обсмажте разом з цибулею 10 хвилин. Додайте засмажку в бульйон.

Коли смаки подружились додайте нарізаний щавель, проваріть його і в кінці додайте нарізані відварені яйця.

Ще декілька хвилин на вогні і відставляйте. Залишіть першу страву настоятись і подавайте до столу зі сметанкою.

Смачного!