Жареное куриное мясо су-вид с картофельным пюре и брокколи: домашний рецепт

Сочное куриное мясо су-вид с картофельным пюре и брокколи – вкусное и полезное блюдо, которое вы можете приготовить дома за считанные минуты. Обязательно попробуйте.
Жареное куриное мясо су-вид с золотой корочкой, с картофельным пюре, брокколи, помидорами и грибным соусом понравится всем. На приготовление блюда вам потребуется около 25 минут. По желанию можно подать салат из свежих овощей.
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Жареное куриное мясо су-видИнгредиенты:
– 1 шт. куриного мяса су-вид;
– 30 граммов брокколи;
– 60 граммов грибов;
– 50 граммов лука;
– 20 граммов чеснока;
– 100 граммов сливок;
– 200 граммов картофельного пюре;
– 20 граммов томатов черри;
– 100 граммов сливок;
– 100 граммов растительного масла.
Порции: 2
- Куриное мясо достаньте из пакета, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
- Мясной сок вылейте в миску для приготовления грибного соуса.
- Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите несколько минут в кастрюле с кипятком, сцедите воду.
- Томаты черри помойте, разделите пополам.
- Очистите лук, грибы, чеснок, выложите в кастрюлю, обжарьте с маслом, добавьте сливки, мясной сок, варите до густой консистенции.
- На тарелку выложите готовое картофельное пюре, полейте соусом, добавьте брокколи, томаты. Приятного аппетита!