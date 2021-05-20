Нежное куриное мясо с золотой корочкой и рисом с зеленым луком и кунжутом понравится всем. Дополняет блюдо пикантный кисло-сладким соус. Также можете добавить огурец, шпинат и любые овощи.

Читайте также Тайский рис с курицей в ананасе: домашний рецепт

Рис с курицей в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного мяса су-вид;

– 200 граммов риса Басмати;

– 5 яиц;

– 100 граммов соевого соуса;

– 50 граммов кунжутного масла;

– 100 граммов крахмала;

– 200 граммов кисло-сладкого соуса;

– 100 граммов подсолнечного масла;

– 100 граммов зеленого лука;

– 30 граммов кунжута.