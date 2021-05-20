Нежное куриное мясо с золотой корочкой и рисом с зеленым луком и кунжутом понравится всем. Дополняет блюдо пикантный кисло-сладким соус. Также можете добавить огурец, шпинат и любые овощи.
Читайте также Тайский рис с курицей в ананасе: домашний рецепт
Рис с курицей в кисло-сладком соусе
- Куриное мясо нарежьте ломтиками, переложите в глубокую тарелку, добавьте яйцо, соевый соус, масло кунжутное, крахмала, перемешайте.
- Обжарьте курицу на сковороде с подсолнечным маслом. Переложите на салфетку для впитывания лишнего жира. Выложите в тарелку, добавьте кисло-сладкий соус и перемешайте.
- Рис тщательно промойте, отварите в кастрюле с кипятком.
- Яйца отварите, разрежьте пополам.
- Зеленый лук помойте, измельчите ножом.
- Готовый рис выложите на тарелку, задекорируйте зеленым луком и кунжутом, добавьте мясо, вареные яйца. Приятного аппетита!