Жареное куриное мясо су-вид с золотой корочкой, с картофельным пюре, брокколи, помидорами и грибным соусом понравится всем. На приготовление блюда вам потребуется около 25 минут. По желанию можно подать салат из свежих овощей.

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Жареное куриное мясо су-вид

Порции: 2

  1. Куриное мясо достаньте из пакета, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
  2. Мясной сок вылейте в миску для приготовления грибного соуса.
  3. Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите несколько минут в кастрюле с кипятком, сцедите воду.
  4. Томаты черри помойте, разделите пополам.
  5. Очистите лук, грибы, чеснок, выложите в кастрюлю, обжарьте с маслом, добавьте сливки, мясной сок, варите до густой консистенции.
  6. На тарелку выложите готовое картофельное пюре, полейте соусом, добавьте брокколи, томаты. Приятного аппетита!