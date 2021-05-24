Жареное куриное мясо су-вид с золотой корочкой, с картофельным пюре, брокколи, помидорами и грибным соусом понравится всем. На приготовление блюда вам потребуется около 25 минут. По желанию можно подать салат из свежих овощей.
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Жареное куриное мясо су-вид
Порции: 2
- Куриное мясо достаньте из пакета, нарежьте ломтиками, обжарьте на сковороде с маслом несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
- Мясной сок вылейте в миску для приготовления грибного соуса.
- Брокколи помойте, разделите на соцветия, отварите несколько минут в кастрюле с кипятком, сцедите воду.
- Томаты черри помойте, разделите пополам.
- Очистите лук, грибы, чеснок, выложите в кастрюлю, обжарьте с маслом, добавьте сливки, мясной сок, варите до густой консистенции.
- На тарелку выложите готовое картофельное пюре, полейте соусом, добавьте брокколи, томаты. Приятного аппетита!